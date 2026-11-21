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Madrid, 21 nov (EFE).- El caballo español “The Wiser” ha vencido esta tarde con comodidad en el Prix des Propiètaires, de 1.900 metros sobre tierra y 780.000 dírhams a repartir (algo más de 71.000 euros), en el mitin internacional del Hipódromo de Casablanca (Marruecos). Propiedad de la cuadra San José y pupilo del preparador Álvaro Soto, ha contado con la monta del checo Václav Janácek.

El jockey aprovechó la rápida puesta en marcha de“The Wiser” para tomar la cabeza de la carrera y marcar un paso selectivo. A la mayor parte de sus diez rivales les costaba seguir el ritmo y a la recta final el español llegó con tan sólo tres de sus enemigos a un par de cuerpos.

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Aún sin ser exigido por Janácek, “The Wiser” abrió más ventaja al salir de la curva y cruzó la meta con una media docena de largos sobre el segundo. Arturo San José, presente en el hipódromo, se embolsa 350.000 dírhams por la victoria del hijo de “Sea the Moon”, cerca de 32.000 euros.

Álvaro Soto ya contaba con una victoria en el Hipódromo de Casablanca y en esta misma jornada, la de 2019 con “Oriental”, en los inicios de la carrera profesional del preparador sevillano.

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Otros dos caballos entrenados en Madrid participan en este mitin, el más prestigioso de Marruecos con presencia internacional. La yegua de tres años “Gelinotte” vino de finales a ser tercera del Prix des Eleveurs, sobre 1.750 metros, y “If Not Now” pasó inadvertido, séptimo, en el Gran Premio Su Majestad Rey Mohammed VI, la carrera estelar del día, en los 2.400. Ambos contaron también con la monta del jockey checo. EFE

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