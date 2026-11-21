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Madrid, 21 nov (EFE).- El público presente en el estadio Santiago Bernabéu, con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez a la cabeza, rindió antes del choque ante el Celta un sentido homenaje al futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado 3 de noviembre después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el encuentro que disputó su equipo frente al Andorra.

Los jugadores del Real Madrid y del Celta hicieron un pasillo para recibir a los familiares de Jesús de Miguel, que entre los aplausos del Bernabéu caminaron hasta el centro del campo, donde fueron recibidos por Florentino Pérez.

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Miles de espectadores corearon el nombre del jugador del Tenerife y un mosaico con el rostro del futbolista en el fondo sur acompañó a los aplausos.

Después, los capitanes del Real Madrid Fede Valverde (fútbol), Sergio Llull (baloncesto) y Sandie Toletti (fútbol femenino), entregaron una placa conmemorativa a cada uno de sus familiares con una camiseta del Real Madrid, el nombre de Jesús de Miguel en la espalda y las firmas de todos los jugadores.

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En el centro del campo, el jugador del Celta Iago Aspas también entregó una camiseta del equipo gallego a los familiares de De Miguel.

El homenaje concluyó con un sentido minuto de silencio de todo el estadio Santiago Bernabéu. EFE