Guardar

Madrid, 21 nov (EFE).- El jugador del Celta Pablo Durán dijo este sábado, tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu, que el conjunto vigués había hecho un partido "muy completo", pero que al final el Real Madrid tiene "mucha calidad" y "exige mucho" hasta el final del partido.

A pesar de la derrota, el Celta se adelantó en el marcador en el minuto 6 con el gol del canterano Pablo Durán gracias al pase del sueco Williot Swedberg; anotó el 0-1 y estuvo por delante durante 66 minutos, hasta que Jude Bellingham puso el empate.

PUBLICIDAD

"Hemos hecho las cosas muy bien y un partido muy completo, nos vamos tristes porque pudimos haber ganado y llevarnos los tres puntos pero el Real Madrid tiene mucha calidad", declaró Durán en declaraciones a Movistar+

Asimismo, valoró que el conjunto blanco les exigió "estar a buen nivel" y, en la segunda parte, los de Mourinho subieron la intensidad, por lo que tuvieron mucho "desgaste defensivo", terminó Pablo Durán. EFE

PUBLICIDAD