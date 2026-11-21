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Girona/Eibar (Gipuzkoa), 21 nov (EFE).- El Girona y el Eibar, cuarto y quinto clasificados, respectivamente, de LaLiga Hypermotion, se enfrentarán este domingo en Montilivi (18:30h CET) en un nuevo duelo de la zona alta, entre candidatos al ascenso.

El equipo catalán viene de romper su peor racha de la presente temporada, dos derrotas contra la Real Sociedad B (1-0) y el Almería (1-0), con una victoria balsámica en el campo del Oviedo (1-2), otro rival directo.

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Los rojiblancos firmaron su primera remontada desde el 2-1 contra el Barcelona del 16 de febrero y retomaron la senda de la victoria con dos goles de Abel Ruiz y Oleksandr Pyshchur en cinco minutos.

Pyshchur, un joven delantero ucraniano de 204 centímetros, volvió al once por la baja de su compatriota Vladyslav Vanat, internacional absoluto, y fue el principal protagonista del partido con una asistencia y un gol.

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El equipo sigue transmitiendo dudas en cuanto al juego por la ausencia de una propuesta clara y por la falta de regularidad, pero los resultados dan aire y confianza al vestuario para continuar creciendo.

En este sentido, un segundo triunfo contra un rival directo como el Eibar supondría un nuevo paso adelante para afianzarse en los puestos de promoción de ascenso. El equipo no puede permitirse que el ascenso directo se siga alejando porque el Castellón, segundo clasificado, tiene seis puntos más con un partido menos.

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Quique Álvarez recupera a los internacionales Yáser Asprilla y Vanat, pero el joven central Holmes Junior sigue con España sub18 y los laterales Javi Boñar y Mauro Furtado y los extremos Jastin García y Bryan Gil continúan de baja por lesión.

Abdul Mumin podría estrenarse como titular para cubrir la baja por sanción de Àlex Moreno, el único lateral izquierdo de la plantilla.

Por su parte, el Eibar lleva cinco encuentros sin ganar en la liga y quiere que su desplazamiento a Montilivi sirva para romper su racha negativa.

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Catalanes y vascos tienen en la actualidad los mismos puntos en la clasificación, 24, aunque los de Jokin Aranbarri los han logrado con un partido menos, ya que tienen pendiente el encuentro aplazado en Castalia ante el Castellón, que no se jugó tras el fallecimiento de Jesús De Miguel.

Para este encuentro, Aranbarri contará con casi toda su plantilla, con excepción de los tres lesionados, que ya faltaron la pasada semana, Gift, Imanol y Bernat, que siguen ejercitándose en el gimnasio y trabajan en la mejora de sus lesiones.

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El puesto de lateral izquierdo será el más delicado, ya que Arbilla, que será quien presumiblemente lo ocupe al estar ausentes Imanol y Bernat, está apercibido de sanción al sumar ya cuatro tarjetas amarillas.

El resto del equipo inicial será muy parecido al once tipo que viene alineando Aranbarri en los últimos partidos, como lo más destacable en el eje de la defensa de Arana, que se ha ganado en los últimos encuentros la confianza del entrenador armero y ha aprovechado los días que permaneció lesionado Elgezabal, para consolidarse en el puesto.

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- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Mate, Abdul Mumin, David López, Alejandro Francés; Fran Beltrán, Izan; Carles Pérez, Abel Ruiz, Unai; y Pyshchur.

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Arana, Arbilla, Mada, Aleix Garrido, Adu Ares, Iván Gil, Guruzeta y Bautista.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité Navarro)

Estadio: Montilivi (Girona).

Hora: 18.30 horas. EFE.

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