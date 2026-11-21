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Manresa (Barcelona), 21 nov (EFE).- El técnico del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que "el equipo está trabajando muy bien las últimas semanas", tras ganar por 90-86 al MoraBanc Andorra.

El entrenador gallego se ha mostrado contento por sumar la tercera victoria consecutiva en la Liga Endesa. "Ni antes era todo tan negativo, ni ahora todo tan positivo, no hay milagros de por medio. La plantilla está trabajando duro por dar su mejor versión", ha dicho.

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"Hemos empezado muy bien, pero ellos se han rehecho en el tercer cuarto y el partido se ha igualado, que era lo normal. En el final de partido hemos competido muy bien y JD Notae, por ejemplo, ha demostrado mucha personalidad", ha añadido.

Por último, Ocampo ha hablado de los roles de diferentes jugadores. "No todo es anotar. Hay jugadores que anotan poco, pero que rebotean y recuperan muchos balones. Todos lo están entendiendo, porque este es el equipo que queremos construir", ha zanjado. EFE

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jvs/ism