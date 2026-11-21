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Madrid, 21 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha metido de lleno este sábado en campaña al participar como telonera de Ada Colau en un mitin de Frente Amplio, que aspira a repetir la gesta de 2023, cuando la coalición de izquierdas fue clave para que gobernara el PSOE.

Díaz ya estuvo el pasado lunes en un acto de campaña de Frente Amplio para expresar públicamente su respaldo a esta candidatura, heredera de Sumar, pero en aquella ocasión simplemente acudió como público a una charla de vivienda protagonizada por Colau en Madrid y no intervino.

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Este sábado, en cambio, ha sido una de las participantes en el mitin central de campaña que Frente Amplio ha celebrado en Barcelona, donde tanto ella como Colau han pedido la movilización del electorado para tratar de emular el resultado de las elecciones generales de 2023.

En aquellos comicios, Díaz impulsó contra reloj una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE que reunió a 15 organizaciones políticas, incluyendo a Podemos, y que logró generar muchas expectativas e ilusión entre una parte del electorado.

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Este proyecto, articulado en torno al partido Movimiento Sumar, creado por ella misma, consiguió 31 escaños en el Congreso, lo que hizo posible en buena medida revalidar un gobierno de coalición con el PSOE, en aquella ocasión con Sumar en vez de con Unidas Podemos.

Frente Amplio aspira a repetir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre esta gesta, aunque en la coalición son conscientes de que el escenario actual es muy diferente al de hace tres años.

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Ahora la mayoría de encuestas dan mayoría absoluta a PP y Vox, mientras que Frente Amplio, que ha integrado también a 15 organizaciones pero solo se presenta junto a Podemos en tres territorios, obtendría alrededor de diez diputados, según los sondeos.

La otra gran diferencia es que Colau fue designada in extremis para liderar la coalición de izquierdas en vez de Díaz, que el pasado mes de febrero anunció que no repetiría en listas y que recientemente ha retirado su candidatura para la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Pero su figura sigue siendo relevante en Frente Amplio, sobre todo por su papel como ministra de Trabajo y por haber impulsado medidas como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, de las que saca pecho en campaña incluso el propio presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Es posible que Díaz vuelva a participar en un acto de Frente Amplio antes del 29N, aunque fuentes de la candidatura señalan a EFE que no hay nada cerrado por el momento. EFE

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