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Girona, 21 nov (EFE).- La Policía Local de La Bisbal d'Empordà (Girona) detuvo el viernes a un hombre de 40 años como presunto autor de tres delitos de agresión sexual cometidos en el municipio.

Según han informado este sábado fuentes municipales, las víctimas son tres mujeres de la población y los hechos habrían ocurrido en un caso el 13 de noviembre y el 19 de noviembre los otros dos.

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La detención se ha llevado a cabo después de que los agentes localizaran al sospechoso y se iniciara una persecución por las calles de la población que ha finalizado en la calle de la Solidaritat, donde los agentes han logrado interceptarlo y detenerlo.

Durante la intervención, un agente de la Policía Local ha resultado herido leve.

El sospechoso, que acumula 25 antecedentes policiales, ha sido detenido como presunto autor de tres delitos de agresión sexual y un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad por los hechos ocurridos durante la actuación.

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Posteriormente, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de los Mossos d'Esquadra, que lo han puesto a disposición del juzgado de Instrucción de guardia. EFE

Cgi/fl/luc