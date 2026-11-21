Londres, 21 nov (EFE).- El portero internacional español del Arsenal David Raya se tuvo que marchar sustituido este sábado en el partido contra el Newcastle United por un problema en un hombro.
El guardameta sufrió un golpe y tuvo que abandonar el campo con el hombro inmovilizado y asistido por los miembros del equipo médico del Arsenal.
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El futbolista español se marchó con 2-1 en contra de su equipo y fue sustituido por su compatriota Kepa Arrizabalaga, que juega sus primeros minutos en la Premier League del curso. EFE
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