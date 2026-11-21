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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- David Almansa prolongó su dominio en el Gran Premio de Portugal en Portimao con una nueva exhibición en la sesión de clasificación de Moto3 y conseguió así la primera posición de la parrilla de salida con un mejor registro de 1:45.652 que le permitió sumar su décima "pole position" de la temporada 2026.

El piloto español del Liqui Moly Dynavolt Intact GP confirmó las buenas sensaciones que ya había mostrado este viernes, cuando también encabezó la tabla de tiempos, y se convirtió en el gran protagonista de una sesión en la que volvió a demostrar su velocidad.

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El español aventajó en 462 milésimas al también español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), que concluyó en la segunda posición con un crono de 1:46.114. La tercera plaza fue para David Muñoz, compañero de equipo de Almansa en el Liqui Moly Dynavolt Intact GP, que detuvo el cronómetro en 1:46.232, a 580 milésimas del mejor registro.

La representación española tuvo un protagonismo destacado en las primeras posiciones. Joel Kelso (GRYD Racing) fue cuarto, mientras que Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) terminó quinto.

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El finlandés Rico Salmela ocupó la sexta plaza y el ya campeón del mundo, Máximo Quiles, tuvo que conformarse con la séptima posición. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team marcó un tiempo de 1:46.383, a 731 milésimas de su compatriota.

El italiano Guido Pini fue octavo, por delante de Álvaro Carpe, noveno, y del argentino Valentín Perrone, que completó las diez primeras posiciones. Adrián Cruces, después de haber encabezado la Q1, terminó undécimo en la clasificación definitiva, con un registro de 1:46.678. El piloto del CIP Green Power se quedó a poco más de un segundo del tiempo de referencia de Almansa.

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También participaron en la sesión Scott Ogden, decimotercero; Adrián Fernández, decimocuarto; y Marco Morelli, decimoquinto. La clasificación dejó a Almansa en una posición privilegiada para afrontar la carrera, con el objetivo de transformar su superioridad a una vuelta en un nuevo triunfo. EFE

jmd/jpd