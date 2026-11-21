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Sevilla, 21 nov (EFE).- El torero sevillano Curro Romero, de 92 años, se recupera en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras ser ingresado por una infección, han informado este sábado a EFE fuentes cercanas a la familia.

El diestro no tiene fiebre, se encuentra animado y, según las fuentes, estaba dispuesto a ver el partido de fútbol Sevilla-Betis que se juega esta tarde y su estado es cada vez más satisfactorio, a la espera de los resultados de las pruebas que determinen el foco de la infección.

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Romero había sufrido una nueva neumonía días atrás aunque había podido ser controlada en un principio en su propio domicilio.

Según han señalado las fuentes, habría sido la vía utilizada para administrarle medicación la causante de esa infección -sumada a una flebitis- que ha podido ser controlada finalmente con un tratamiento antibiótico.

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El pasado agosto Curro Romero ya se recuperó de otro cuadro de neumonía que obligó a un ingreso hospitalario.

Además de otras recaídas posteriores -el pasado abril ya había sido ingresado por otra neumonía por aspiración por sus dificultades para tragar- hace año y medio sumó otro cuadro de neumonía con la enfermedad del covid y fue ingresado en el Hospital Virgen Macarena.

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Esos problemas de salud habían seguido a una infección de orina y a otra crisis respiratoria que obligaron a ingresarle dos veces en mayo de 2025. Justo un año antes había sufrido la fractura de la cabeza del fémur en un accidente doméstico.

En aquella ocasión también fue intervenido en el mismo hospital, centro de referencia para el matador que, además de arrastrar la enfermedad del Parkinson, superó hace más de seis años un cáncer de laringe que marcó un antes y un después en su estado físico. EFE

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