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El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha pedido a la ciudadanía que sopese a cuál de los "dos modelos de país" votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Es importantísimo que todo el mundo sea consciente de la importancia de ir a votar, nos estamos jugando mucho", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de campaña en Maó (Menorca).

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El también ministro de Economía ha contrapuesto los "dos modelos de país" que ofrecen los bloques políticos y ha pedido a la ciudadanía que, a la hora de decidir, piense cual de ellos querría que gestionara los retos del presente y del futuro.

"Que pensemos para esta decisión en lo que queremos para la gente que más nos importa y para nosotros en los aspectos que son más importantes para nuestra vida", ha subrayado. "Es importantísimo que pensemos, que aterricemos las opciones que nos dan los distintos partidos y que pensemos cuál es el modelo que más se acerca a lo que queremos de verdad", ha insistido.

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Del "modelo" de los socialistas, Cuerpo ha destacado "el refuerzo del estado del bienestar, la situación del mercado de trabajo, la evolución de los salarios y las oportunidades".

En la misma línea, aunque su intervención en el mitin, también ha advertido que están en juego "derechos, oportunidades y libertades" que, a su parecer, "tienen que ver con la economía y con el día a día".

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"Quedan muchos retos por delante y tenemos que ser conscientes de quién queremos que los gestionen. Por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo afecta a nuestros niños y a nuestros jóvenes, o en el mercado de trabajo. Si nos paramos a pensar en quién queremos que gestione el cambio, no hay color", ha apuntado.

Precisamente, el ministro ha dicho que ha usado herramientas de inteligencia artificial para comprobar si en el Congreso de los Diputados "siempre ha habido este ambiente negativo o ha sido cosa de los últimos años".

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"Le pedía a la IA que descargara todas las intervenciones y analizara si había insultos, por partidos y diputados, y se ve un incremento en la agresividad de las intervenciones, con insultos y acusaciones, en algunos que ya sabemos quienes son", ha señalado.

Todo este "ruido y agresividad", a su parecer, se explica por el hecho de que "cuando hay una discusión sobre las formas se deja de discutir sobre el fondo".

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"Cuando digo que hay que comparar modelos, esta es la clave. Hay un modelo que propone ruido con el único objetivo de llegar, porque no conocemos en muchos aspectos para qué quieren llegar, y otro modelo que tiene claro cuál es el camino, que ya hemos recorrido pero que aún falta por recorrer", ha sentenciado.

ECONOMÍA, VIVIENDA RENOVABLES Y MIGRACIÓN

La conversación, que ha sido moderada por el presidente del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, y en la que también ha participado la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha girado en buena parte alrededor de la economía.

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Por ejemplo, ante los elevados niveles de inflación derivados de las guerras en Ucrania y en Irán, Cuerpo ha puesto en valor la respuesta del Gobierno centrada "en proteger".

"Tenemos que proteger el bolsillo y la renta disponible de los ciudadanos", ha subrayado, destacando los paquetes de ayudas aprobados con el objetivo de ayudar a la población en general y a sectores económicos como la industria o la agricultura.

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El ministro de Economía ha reivindicado la importancia de que estas políticas de ayudas vayan "acompañadas de crecimiento" macroeconómico. "Hemos escuchado estos días que el crecimiento no se come, pero no estoy de acuerdo", ha sostenido.

"El crecimiento al final es salarios y beneficios, nos los comemos en nuestras casas y se lo comen los empresarios cuando consiguen mejorar sus cuentas de resultados. Hay que seguir creciendo para ensanchar la tarta y hacerlo con responsabilidad", ha apuntado.

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Al abordar la crisis de la vivienda, Cuerpo ha identificado tres principales causantes: la disparidad entre el crecimiento de los hogares y del nivel de construcción, la falta de financiación para construir viviendas de alquiler a precios asequibles y la necesidad de impulsar medidas que "simplifiquen la vida" en lo que respecta a la aplicación de la ley del suelo.

También ha tratado la implantación de las energías renovables en España a lo largo de los últimos años hasta alcanzar "un peso en el mix energético del 60%". "Es una apuesta incontestable", ha defendido, destacando la reducción de la dependencia exterior y de los precios, así como el incremento de las inversiones.

Preguntado por la cuestión migratoria, el vicepresidente primero ha considerado que la llegada de personas extranjeras "es una bendición para este país se mire por donde se mire" y ha argumentado que cierto rechazo social se fundamenta en percepciones erróneas.

"Los migrantes están teniendo una contribución esencial al crecimiento. Está subiendo el PIB per cápita y este capital humano nos está ayudando a ello. Tenemos que conseguir que se integren lo mejor posible a nuestro país", ha defendido.

En cualquier caso, ha abogado por unos flujos migratorios regulados y por impulsar la cooperación y la ayuda al desarrollo para evitar que jóvenes de países como Senegal o Mauritania "se vean en la terrible situación de tener que huir de su país y arriesgar su vida para llegar a Canarias".

También ha hecho una breve mención al acuerdo de cinco países europeos para abrir un centro de deportación de migrantes en Ruanda. "No podemos normalizar que se lleve a gente a un país que no es el suyo sin su consentimiento", ha zanjado.