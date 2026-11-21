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Mahón, 21 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha hecho este sábado un llamamiento a la movilización ante las 300 personas presentes en el acto central de campaña del PSOE en Menorca con el fin de "reforzar los salarios y el estado del bienestar".

En un acto de campaña que se ha celebrado en Mahón, el número dos del Gobierno ha destacado que es importante "ser conscientes de la importancia de ir a votar para reforzar los salarios, el estado de bienestar y dar mayor certeza a los pensionistas".

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Cuerpo, quien ha revelado su vínculo con Menorca desde que trabajó en la antigua fábrica del Caserío en Mahón, ha puesto en valor las medidas de protección puestas en marcha por el Gobierno.

Ha remarcado el aumento del 75 % del salario medio y el blindaje de los contratos de alquiler durante los dos próximos años, con deducciones tanto para los inquilinos como para los propietarios.

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Acompañado por la presidenta del Congreso y candidata del PSOE en Baleares, Francina Armengol, el ministro ha defendido la importancia de la inmigración regular.

"Nos hace más ricos y nos ayuda a sostener los servicios públicos", ha destacado. EFE

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