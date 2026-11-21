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Huelva, 21 nov (EFE).- El cine chileno ha ganado esta noche su octavo Colón de Oro en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con ‘Después de Elena’, y vuelve a llevarse la codiciada estatuilla cuatro años después, tras ganar en 2022 la película de Fernando Guzzoni ‘Blanquita’, mientras que Argentina sigue líder con 11.

Con el premio ganado esta noche, Chile toma el relevo de la película brasileña ‘La mejor madre del mundo’, ganadora en 2025, lo que hacía que el cine brasileño sumase su noveno gran premio en el certamen onubense, mirando ya de cerca a los 11 de la líder del palmarés histórico.

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Antes de los premios de este año y de 2022, Chile ha ganado este festival en seis ocasiones: en 1975, con ‘Ya no basta con rezar’, de Aldo Francia; en 1979, con ‘Julio comienza en julio’, de Silvio Caiozzi; en 1983, con ‘Ardiente paciencia’, de Antonio Skármeta; en 2000, con ‘Coronación’, de Silvio Caiozzi, en 2008 con ‘La buena vida’, de Andrés Wood, y en 2009 con ‘La nana’, de Sebastián Silva.

Por su parte, Brasil había encadenado dos años de triunfos, ya que en 2024 se llevó también el Colón de Oro con ‘Retrato de um certo oriente’, de Marcelo Gomes, cuando hacía 13 años que el cine brasileño no ganaba en Huelva, lo que hizo Gomes después de hacerlo en 2011 con ‘Eu receberia as piores notícias dos seus lindos labios’, dirigida por Beto Brant y Renato Ciasca, que a su vez tomó el testigo de ‘Hermano’, la venezolana que ganó el festival en 2010.

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Brasil consiguió el Colón de Oro en 1978 con ‘Chuvas de verao’, de Carlos Dieguesen; en 1987, con ‘Bésame mucho’, de Francisco Ramalho; en 1997, con ‘Como nacen los ángeles’, de Murillo Salles; en 1998, con ‘Traición’, de Arthur Fortes, Claudio Torres y José Enrique Fonseca; en 2002, con ‘Madame Satá’, de Karim Ainouz; en 2005, con ‘Cidade Baixa’, de Sergio Machado, y en 2011, con la citada ‘Eu receberia as piores notícias dos seus lindos labios’.

En 2023 se llevó el Colón de Oro el cine mexicano, que ese año ganó su sexto premio gracias a ‘Valentina o la serenidad’, película dirigida por Ángeles Cruz.

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Hasta entonces México había ganado en Huelva con ‘La viuda de Montiel’ (1980), de Miguel Littín; ‘El violín’, (2006) de Francisco Vargas; ‘Luz silenciosa’ (2007), de Carlos Reygadas; ‘Workers’ (2013), de José Luis Valle, cinta coproducida con Alemania y ‘El otro Tom’, de Rodrigo Pla y Laura Santullo (2021).

Tras ganar en 2019 la peruana ‘Canción sin nombre’, que dio a Perú su tercer Colón de Oro, y ‘Planta permanente’, del argentino Ezequiel Radusky en 2020, Argentina sigue intratable en lo más alto del podio.

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No obstante, el dominio del cine argentino en el festival de Huelva sigue siendo incontestable y, antes de su triunfo en 2020, tuvo su último trofeo en 2017 por 'La novia del desierto’, mientras que solo hay un país con un solo Colón de Oro, República Dominicana, con ‘Miriam miente’ (2018), dirigida por la dominicana Natalia Cabral y el español Oriol Estrada.

Perú, por su lado, tiene dos, con ‘Juliana’ (1989) y ‘Magallanes’ (2015), igual que Colombia con las cintas ‘La estrategia del caracol’ (1993) y la laureada en 2016, ‘Pizarro’, con la premisa de que hasta 1992 el Colón de Oro se podía conceder a dos películas distintas.

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Argentina obtuvo el primer trofeo en 1976 con ‘Los traidores’, de Grupo de Cine de la Base; en 1982, con ‘Últimos días de la víctima’, de Adolfo Aristarain, y en 1984, con doble premio para ‘Asesinato en el Senado de la Nación’, de Juan José Jusid, y ‘Los chicos de la guerra’, de Bebe Kamin.

Los éxitos siguieron en 1985 con ‘El rigor del destino’, de Gerardo Vallejo; en 1986, con ‘Pobre mariposa’, de Raúl de la Torre; en 1990, con ‘Después de la tormenta’, de Tristán Bauer; en 1991, con ‘Las tumbas’, de Javier Torre; en 1999, con ‘Garaje Olimpo’, de Marco Bechis, y en 2012 con ‘Infancia clandestina’.

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Los cineastas cubanos, por su parte, han ganado cuatro veces el Colón de Oro: ‘La última cena’ (1976), ‘Cantata de Chile’ (1977), ‘Adorables mentiras’ (1992) y ‘Reina y Rey’ (1994).

Por su parte, el cine español ha ganado en Huelva tres veces con ‘Serenata a la luz de la luna’ (1978), ‘El beso del sueño’ (1992) y ‘Como un relámpago’ (1996), igual que Portugal (‘A culpa’ -2018-, Cerromaior -1981- y ‘La mujer del prójimo’ -1988-) y Uruguay, con ‘En la puta vida’ (2001), ‘El viaje hacia el mar’ (2003) y ‘Whisky’ (2004). EFE

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fcs/fp