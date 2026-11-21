21/11/2026 Mitin del PP este sábado en la Plaza de Toros de València COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA POLÍTICA ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

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La alcaldesa de Valencia y cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, María José Catalá, ha llamado a votar a Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo "por encima de las siglas" porque esta es "la única forma de sacar" al actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, del Palacio de la Moncloa.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el mitin del PP este sábado en la Plaza de Toros, que ha clausurado el líder nacional de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y en el que también han intervenido el presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP provincial, Vicent Mompó.

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Catalá se ha mostrado convencida de que, este próximo 30 de noviembre, España "se va a levantar con un presidente del Gobierno que es Feijóo, se va a levantar de verdad con ganas, ilusión, esperanza, alegría, decencia, trabajo y garra". "Valencia lo va a dar todo", ha prometido, y ha apelado a la "ilusión".

La cabeza de lista del PP por Valencia ha subrayado que el 29N es una "cita histórica" con las urnas. "Nos lo jugamos todo", ha advertido la dirigente 'popular', que ha llamado a, entre otras cosas, votar "gestión, estabilidad y decencia". "Como dijo Luis Aragonés, a ganar, a ganar y a volver a ganar".

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Catalá ha recordado que hoy hace exactamente 1.280 días subió "un poco más gordita, embarazadísima", al atril en otro mitin en la Plaza de Toros y entonces proclamó que Valencia "iba a tener una alcaldesa del PP". "Y pasó", ha celebrado. Por eso, ha asegurado que ahora puede decir que el 30 de noviembre España "se va a levantar con un presidente" del Gobierno que será Feijóo.

LA GENTE CONFÍA EN FEIJÓO Y SABE QUE NO LES VA A "FALLAR"

La candidata 'popular' ha subrayado que durante los últimos días ha recorrido municipios de la provincia de Valencia y ha podido comprobar las "ganas" y la "ilusión" de la gente, que tiene "confianza" en Feijóo y sabe que no les va a "fallar".

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Además, ha defendido que de todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno, el líder del PP es "el único que se ha comprometido con esta tierra", con un Plan Valencia --dotado de 12.000 millones de euros-- para reconstruir las zonas afectadas por la dana, con el soterramiento de las vías de Serrería o con Cercanías. "Has demostrado que no mientes y cumples tu palabra", ha agradecido. Frente a ello, María José Catalá ha asegurado que está un Pedro Sánchez "noqueado desde hace 48 horas" tras el 'cara a cara' con Feijóo.

También ha cargado contra el Gobierno de España por "decirnos que el problema de la vivienda en Valencia se soluciona con una vivienda de un alquiler de más de 900 euros". "¿Se creen que somos tontos los españoles, los valencianos? ¿De verdad se creen que con esas iniciativas, con esa campaña, van a convencer a alguien?", ha preguntado, y ha abogado por que la política "vuelva a ser transformadora, decente y próspera".

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Con todo, ha avisado de que el 29 de noviembre hay "una cita histórica con las urnas". "Nos lo jugamos todo. Nos quieren cambiar las reglas del juego a base de odio, de confrontación, de enemistad", ha advertido Catalá, al tiempo que ha subrayado que España "no está condenada a odiarse". "Los españoles hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Y todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, no pueden echarlo por la borda", ha reflexionado.

A su juicio, España "es un gran país que necesita un Gobierno decente y serio". "La política nacional no puede ser prensa rosa. La política nacional es política de altura. Necesitamos un Gobierno serio, decente, trabajador, profesional. Un Gobierno que defienda este país y todos los valores que inspiraron la transición", ha insistido.

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Por eso mismo, ha recalcado que el país "necesita" a Alberto Núñez Feijóo: "El jueves ganamos un partido, pero toca ganar la final. Así que tenemos que insistir. No nos confiemos. Tenemos que seguir sumando". Y ha pedido "a todo el mundo que, pensando en Valencia, en España y por encima de las siglas", vote a Feijóo.

"Pido a todo el mundo que vote gestión, estabilidad y decencia. Por la vivienda, por el empleo, por la seguridad, por nuestro país y por nuestras fronteras", ha agregado, antes de proclamar: "¡Visca Valencia! ¡Viva España!".

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RECUERDA A RITA BARBERÁ

Por otro lado, María José Catalá ha recordado que este próximo lunes se cumplirán 10 años del fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y ha avisado: "Estos días vais a volver a oír hablar mucho de ella otra vez, y la izquierda volverá a cargar".

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Por ello, ha pedido "que su partido", el PP, emita "una respuesta sin palabras y contundente": "Pido que le deis un fuerte abrazo, un aplauso que llegue al cielo para Rita Barberá. Y esa es nuestra respuesta. A todo lo que dirán estos días, esta es la respuesta". Seguidamente, las 12.000 personas que se han congregado en la Plaza de Toros han dirigido un sonoro aplauso dirigido hacia la exalcaldesa.