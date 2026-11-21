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Madrid, 21 nov (EFE).- El jugador del Real Madrid Carlos Espí declaró que tenía "la piel de gallina" tras la victoria de su equipo en la visita del Celta de Vigo (2-1), después de marcar el gol que culminó la remontada del conjunto blanco.

"Tengo la piel de gallina, es inexplicable que toda la gente me quiera. Voy a dar lo máximo para todos los madridistas y para este club", destacó.

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Es el primer tanto de Espí con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, tras tres goles fuera de casa.

"Es un día soñado, teníamos ganas de volver aquí, con todos los madridistas. Un día que he soñado mucho, muy contento. Intento hacer todo lo que me pide el míster. Voy a dar el máximo por este club, cada minuto que me dé voy a aprovecharlo. Si puedo ayudar al equipo, mejor aún", afirmó.

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El delantero, de 21 años, destacó la actitud de su equipo ante la adversidad: "Ha sido un partido complicado, lo hemos podido sacar, esto no para, el martes hay otra batalla de 'Champions'. Quedan dos días para preparar el partido, vamos a por ello. El objetivo es estar todos juntos. Somos 23 o 24, todos juntos, en la misma línea, y así ha sido hoy. Los que hemos salido hemos salido enchufados para conseguir la victoria y así ha sido".

Espí contribuyó a la novena victoria consecutiva del Real Madrid y a que el equipo blanco siga contando todos sus partidos en el Santiago Bernabéu por triunfos. "La afición es increíble, nos apoya desde el primer minuto, hoy nos ha llevado en volandas. Aquí tiene que ser un fortín, no hay que dejar escapar puntos", terminó. EFE

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