El expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, se ha referido este sábado al expresidente del Gobierno, Felipe González, y su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", le ha dicho.
Así se ha pronunciado en un acto electoral en el que ha participado en Alcázar de San Juan junto a la cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez; el también expresidente regional, José María Barreda, y la candidata socialista número uno al Senado por la provincia, Rosa Melchor.
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"Que nosotros te queremos, que nosotros te admiramos, que nosotros estamos esperando que, oye, cuando ya se tienen ciertos años, yo tengo 76, algunos días se te va el tiro ¿no?. Pues si se te ha ido, recupéralo, porque el PSOE te debe mucho, mucho a ti. Pero tú más al PSOE", ha manifestado.
También se ha referido a Pedro Sánchez para reconocer que con él ha tenido discusiones "y hay cosas en las que no hemos estado de acuerdo". "Pero os voy a decir una cosa, siempre, siempre, siempre he encontrado a un hombre elegante, a una persona intelectualmente respetuosa, a alguien que España merece como presidente del Gobierno", ha afirmado.
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