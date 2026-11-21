Guardar

Madrid, 21 nov (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota contra el Valencia, que además les acerca al descanso, pero se mostró esperanzado en revertir pronto la mala dinámica porque confía en los jugadores y en "lo que están haciendo".

El Valencia, con un gol de cabeza de José Manuel Copete a los cuarenta minutos, sumó la segunda victoria consecutiva liguera fuera de casa (0-1) y se impulsa en la clasificación igualando a doce puntos al Rayo Vallecano, que encadena dos derrotas seguidas y se acerca peligrosamente al descenso.

PUBLICIDAD

"Hemos encajado a balón parado y quizá nos hemos precipitado un poco. Además no hemos tenido amplitud en ataque, algo que hemos corregido en la segunda parte, pero también hemos hecho mucho presión tras pérdida. Hemos tenido veintiún tiros, un larguero, un posible penalti, pero no hemos podido meter pese a que tenemos jugadores muy ofensivos", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"No estamos atinando pero hay que tener trabajo y tranquilidad. Goles son amores y si no marcas lo pagas. Me preguntan por el Valencia y no sé si es el peor de la historia o no porque habría que analizarlo todo pero es que en la Liga española todo es complicado", señaló.

PUBLICIDAD

"Nos han faltado ideas, a veces sí, pero espíritu hemos tenido y hemos tenido buena presión tras perdida. Si no hay goles parece que no hay ideas pero con 5-4-1 replegándose el rival es complicado. Puede que haya faltado un poco de ideas en algún momento pero el equipo ha estado atacando, presionando y poniendo jugadores ofensivos", señaló.

El técnico vasco dijo estar "preocupado solo en seguir trabajando, bien sea con partidos ganando, empatando o perdiendo".

"Cuando te enfrentas a rivales supuestamente de tu liga tal vez las criticas pueden ser más fuertes si perdemos o ganamos. Tengo que agarrar la responsabilidad y asumirla. Urgentemente tenemos que mejorar tener pegada. Es un mal resultado y tenemos que ir mejorando. Confío en lo que están haciendo los jugadores y en cómo lo hacen", apuntó.

PUBLICIDAD

Para Beñat "solo falta pulir los detalles en la finalización". "Nos cuesta tener una referencia en el área y tenemos que buscar herramientas y el perfil adecuado", concluyó. EFE