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Sevilla, 21 nov (EFE).- El central del Betis Marc Bartra lamentó que el gol del sevillista Kike Salas, quien equilibró (1-1) en la prolongación el que marcó el brasileño Antony en el derbi disputado este sábado en el Sánchez-Pizjuán, fue de un jugador que no debería haber estado en ese momento en el campo porque tenía que haber visto antes una segunda tarjeta amarilla.

"Empataron en una acción desafortunada de un jugador que debería estar expulsado. Prefiero quedarme con cómo ha estado el equipo, pero se ha visto claro que le mete un pisotón a Isco", argumentó el futbolista catalán, quien no quiso profundizar en esa jugada por posibles sanciones, aunque "las imágenes hablan por sí solas", señaló.

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"Cuando ves un equipo que ha merecido ganar en el campo del eterno rival, sacan un empate y lo celebran, eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos en un buen momento y tenemos margen de mejora. Con ganas de pensar en 'Champions' y seguir sumando", dijo Bartra, cuyo equipo juega el martes en Bratislava ante el Slovan. EFE

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