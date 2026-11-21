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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado que el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, demolerá la Constitución y concederá el "reconocimiento nacional" a sus socios independentistas si consigue ganar las elecciones del 29 de noviembre y repetir Gobierno.

En un mitin en Las Rozas (Madrid), en el que también ha intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el expresidente ha advertido de que las próximas elecciones son "las más importantes de los últimos 50 años" en España porque se está poniendo en cuestión "el sentido de la transición y la continuidad histórica de España".

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Aznar ha explicado que Sánchez consiguió formar gobierno en 2023 porque lo "compró" con "una amnistía a los golpistas catalanes" y prometiendo "a los antiguos terroristas de ETA, hoy llamados Bildu, sacar todos los presos que estaban en las cárceles a la calle".

Así, el expresidente 'popular' ha señalado que tras esas concesiones en 2023, Sánchez "sólo puede hacer una cosa", que es el "desmontaje total" de la Constitución con el "reconocimiento nacional de aquellos cuyo voto necesita para estar en el gobierno" y, por ende, la descomposición de la "continuidad histórica" del país.

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"La Constitución será demolida, la unidad histórica de España desaparecerá porque habrá una confederación de naciones ibéricas y además la convivencia entre los españoles se va a poner en peligro", ha aseverado durante su intervención. El expresidente ha enfatizado que España no se merece ese destino y que los españoles no están dispuestos a consentir que se cometa "semejante barbaridad".

EL QUE PUEDA HACER QUE HAGA PARA "ECHAR" A SÁNCHEZ

Durante su intervención, Aznar también se ha pronunciado sobre el mensaje que Sánchez dejó al final de su debate con Feijóo, donde dijo: "Frente a quien pueda hacer, que haga (lanzado precisamente por Aznar), el que pueda votar que vote".

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Aznar ha dicho que puede llegar a estar de acuerdo con esta declaración de Sánchez, pero para que la gente vote "para echar" al líder socialista de la Moncloa y se puedan cambiar las cosas para mejorar el país, salvaguardar la unidad de España y la convivencia de los españoles. "Claro que el que pueda hacer que haga y que lo haga bien y hasta el final y hasta el último día", ha aseverado el expresidente.

CRÍTICAS LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

El que fuera jefe de Gobierno también entre 1996 y 2004 ha criticado la gestión del equipo de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras tras episodios como los graves accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) o el apagón de 2025.

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En concreto, Aznar ha denunciado que el Estado se ha "desplomado" por la "incompetencia" y la "delincuencia" del Ejecutivo. "Un gobernante, a lo mejor tenemos la mala suerte de que sea incompetente, bueno; puede ser corrupto, malo, pero bueno; pero incompetente y corrupto a la vez, las dos cosas ya no", ha reflexionado.

A renglón seguido, Aznar ha aseverado que en la actualidad ser un ciudadano normal se ha convertido en una "profesión de riesgo" porque no sabes qué impuestos "te van a clavar" o qué deuda vas a tener que pagar, y ha recriminado que el Gobierno ha recibido más de 100.000 millones de fondos europeos y no se sabe dónde están.

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"¿Dónde están? ¿Es que alguien conoce si se ha hecho un plan para renovar las infraestructuras? ¿Se ha hecho un plan para renovar las autovías? ¿Se ha hecho un plan hidrológico nacional?", ha apostillado.

LOS MILITARES ESTABAN "ACUARTELADOS" ANTE LA "INVASIÓN" DE CEUTA

Además de las críticas a las concesiones a los socios parlamentarios y la gestión de las infraestructuras, Aznar también ha cargado contra Sánchez por la crisis de Ceuta y ha denunciado que cuando se produjo la entrada masiva de julio había 3.000 militares españoles acuartelados sin recibir una orden para "defender el territorio nacional y sacar a todos los invasores de Ceuta".

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Frente al modelo de Sánchez, Aznar ha elogiado el de Ayuso y ha puesto a Madrid como ejemplo de libertad. "A mí cuando me hablan de Madrid en todas partes del mundo, me dicen ¿qué pasa en Madrid? Libertad. En Madrid eres libre, te dejan ser libre, no te asfixian, no te persiguen", ha señalado.

Para finalizar su intervención, Aznar ha hecho un llamamiento a concentrar el voto en el candidato a las elecciones generales del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que pueda haber un gobierno "muy fuerte". "Necesitamos un gobierno muy fuerte, no nos podemos enfrentar a esos desafíos con un gobierno débil o un gobierno condicionado", ha añadido, que para rematar ha subrayado que el único presidente fuerte posible "se llama Alberto Núñez Feijóo".

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