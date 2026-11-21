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Madrid, 21 nov (EFE).- La presidenta madrileña y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha bautizado este sábado como 'perronismo' la forma de hacer política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la "personalista" campaña electoral que está haciendo y la "coalición mafiosa" que ha liderado en el Ejecutivo.

"El 'perronismo' va de no ayudar a nada, de ir contra todo y de culpar siempre a los demás", ha definido Díaz Ayuso en un mitin en Las Rozas donde ha estado acompañada por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

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Según Díaz Ayuso, Sánchez ha diseñado una campaña en torno a "dónde está su ego", cómo se encuentra o cómo se siente, en la que "él es el protagonista" y ha recurrido a "tirar del amor", que "es lo más populista que hay".

"A ver si se acostumbra Pedro Sánchez a entender que no es el amo de España, que no es el amo de los españoles", ha seguido antes de decir que Sánchez es "un presidente que no tiene escrúpulos" y "vende a su madre en cualquier negociación a la primera".

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Por otro lado, Díaz Ayuso ha aseverado que "la decadencia" y "la pérdida de la libertad" han penetrado "a sorbos" en España, y ha añadido que "cuando se entra en una dictadura, se entra por la democracia" y luego "ya no hay vuelta atrás".

"La mafia tiene que llamar a tu puerta, te tiene que pasar algo, como le ha pasado a los ceutíes, para darte cuenta de que no estamos en manos de un Gobierno normal y que lo que está viviendo España no es normal", ha agregado la presidenta autonómica, a cuyo entender "España se va a suicidar como nación" si las urnas no deparan un cambio en la Moncloa.

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Según Díaz Ayuso, desde el Gobierno "están normalizando el crimen y criminalizando la vida normal para que nada funcione". "Son siempre los mismos, y amigos todos", ha apostillado entre alusiones a ETA, a "los líderes comunistas" o a "los narcoestados".

También ha apuntado que Sánchez amenaza con dejar como herencia "un país agraviado, mileurista, sin sueños y sin aspiraciones".

La presidenta madrileña también ha cargado contra la actuación de Sánchez en el debate televisado del jueves: "Sin el teleprónter, el maquillaje y cuatro haciéndole los discursos, hemos visto que no es nada, que nos han vendido humo durante todo este tiempo".

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"Llega un momento en el que ya da igual la utilización obscena que haga del poder: nadie le compra un peine", ha abundado.

Por último, y en línea con el discurso que ha hecho el propio Aznar, la baronesa ha subrayado la importancia de "no dividir el voto" de la derecha entre el PP y Vox, que es "la estrategia de Sánchez". EFE

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