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Madrid, 21 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Pinto (Madrid) ha rechazado las acusaciones de censura en la programación cultural de 2027 y ha aclarado que no se ha cancelado ninguna obra de teatro, "toda vez que las mismas no estaban contratadas ni programadas", al igual que el resto de obras y actuaciones de 2027, "que están en fase de estudio".

En un comunicado, el Ayuntamiento de Pinto afirma que "no ha censurado nunca ninguna obra de teatro ni a ningún autor, como sería el caso de Federico García Lorca".

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Este sábado, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en X en el que condenaba "la censura" de varias obras de teatro que, según publica eldiario.es, habían sido apalabradas por el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Pinto, gobernado por el Partido Popular, y canceladas por decisión de la concejalía de Cultura.

"Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando. La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia", decía el presidente del Gobierno en un mensaje publicado en la red social X.

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Según eldiario.es se trata de las obras de teatro 'Libres!!!', 'El hijo de la cómica', 'Poeta (perdido) en Nueva York', 'El verdugo' y 'La reina brava'.

Este medio afirmaba que se comunicó a los responsables la cancelación de estas obras, que tenían acordado celebrar sus funciones en el Teatro Francisco Rabal de Pinto (Madrid).

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En el comunicado, el Ayuntamiento de Pinto ha asegurado que "la reapertura del Teatro Francisco Rabal realizada en 2026, se hizo con Poncia, personaje de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que también fue protagonista del Ciclo de Música Sacra del año 2024, recuperado esta legislatura tras ocho años sin celebrarse".

Asimismo, ha dicho este Ayuntamiento, la Feria del Libro del año 2027 versará sobre Lorca y los autores de la Generación del 27, coincidiendo con su centenario.

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Además, ha informado de que cuando tuvieron conocimiento de esa supuesta cancelación de cinco obras de teatro, se pusieron en contacto con todas las productoras de estas representaciones "para mantener una reunión urgente, valorar la inclusión de estas u otras obras en la programación anual y conocer el origen de estas falsas acusaciones".

"Ante la difusión de estas calumnias interesadas que afectan a la imagen del Ayuntamiento de Pinto, este Consistorio se reserva todas las acciones pertinentes para defender su honorabilidad", ha concluido la corporación en su comunicado.

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Por su parte el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha publicado un mensaje en X en el que afirma que "la Comunidad de Madrid programará, si el Teatro Francisco Rabal de Pinto no lo hace, las cinco funciones pertenecientes a su red de teatros".

"La industria cultural, las empresas y los profesionales de la cultura merecen certezas y seguridad", añade De Paco Serrano, en su mensaje en la red social. EFE

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