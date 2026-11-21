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Málaga, 21 nov (EFE).- La candidata del PP al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que el 29N está en juego "recuperar la decencia en la nación y reconstruirla o seguir con la delincuencia y la decadencia", y ha anunciado que si llegan al poder lo primero será realizar una auditoría.

En un acto electoral en Málaga de diálogo con el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha manifestado que en las elecciones generales se fijará "el listón moral de la vida pública".

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Álvarez de Toledo ha considerado que los últimos ocho años se recordarán como "la era de la indecencia, que tiene hitos como las cloacas, las joyas, las putas, las saunas, los enchufes, las mordidas, los narcos y las mafias".

Se ha referido a los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), que los considera "el resultado de tener en el gobierno cleptócratas, que roban lo público", y ha añadido que los ministros de Transportes están "en el epicentro del saqueo socialista".

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Del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que "es inmoral, cínico y tiene una adicción tóxica corrosiva al poder", y ella promete recuperar la inteligencia para la política, la nación y la convivencia, tras defender que "la inteligencia y la ética hoy están en la derecha, en el PP".

Ha criticado que el PSOE no solo haya "renunciado" a la inteligencia y a la decencia, sino también "a la defensa de la nación", una renuncia que cree "histórica".

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De Sánchez ha señalado que "impugna la Transición e intenta enfrentar a unos españoles con otros", lo califica como "populista de manual" y afirma que "está intentando manosear el censo electoral". EFE