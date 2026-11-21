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Madrid, 21 nov (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Valencia, se mostró satisfecho por la victoria lograda en Vallecas ante el Rayo Vallecano y opinó que el equipo "ya se parece" al que le gusta aunque le "falta alargar buen tiempo con el balón".

El Valencia, con un gol de cabeza de José Manuel Copete a los cuarenta minutos, sumó la segunda victoria consecutiva liguera fuera de casa (0-1) y se impulsa en la clasificación igualando a doce puntos al Rayo Vallecano, que encadena dos derrotas seguidas y se acerca peligrosamente al descenso.

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"El último tramo de partido ha sido horrible. Ellos tenían muchos peloteros, son el segundo equipo de la Liga que más centros ponen y nosotros al final acabamos lanzando pelotazos. No es lo ideal pero así lo precisaba el partido y a fin de cuentas los tres puntos valen", dijo Aguirre, en conferencia de prensa.

"El equilibrio es lo ideal, atacar y defender bien. Tuvimos pasajes buenos con la pelota pero también es un arte defender. En la Liga española es muy difícil ganar. Hay dos o tres equipos mejores pero el resto estamos igual, en una Liga muy competitiva", confesó.

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El jugador más determinante fue José Manuel Copete, autor del gol de la victoria en la primera parte.

"Le quiero mucho. Ha sufrido por esa rodilla y ese gesto de rabia en el gesto se ha visto. Al final casi mete dos el sinvergüenza. Si hay que destacar un nombre propio es él pero también todo el equipo", opinó el mexicano, que también dijo que sería "bastante injusto no mencionar" a César Tárrega.

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"No tenía confianza pero llegué, hablé con él y ahora lo veo distinto, seguro, cortando centros. Tiene un físico privilegiado. Al final esto es cosa de que se lo crean porque hay jugadores muy capaces. En general, este Valencia se parece al que me gustaría. Es serio, ordenado, pero con la pelota nos falta más atrevimiento. Nos falta alargar esos buenos tiempos con la pelota porque tenemos jugadores muy capaces que hace falta que se quiten el miedo", concluyó. EFE