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San Vicente de Raspeig (Alicante)/Madrid, 21 nov (EFE).- El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido este sábado la 'remigración' de los inmigrantes irregulares a sus países de origen: "me suena a música celestial".

Así lo ha destacado Abascal en San Vicente de Raspeig, la localidad alicantina donde se crió su mujer, la 'influencer' Lidia Bedman, quien este sábado le ha acompañado por primera vez en un mitin de la campaña del 29N y sobre la que el líder de Vox no ha hecho ningún comentario durante su intervención.

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Sobre la 'remigración', Abascal ha exclamado que "¡basta ya de tener que soportar que cualquiera que entra en España se queda en España para siempre!".

Abascal ha defendido también la transversalidad de su proyecto político, porque, según ha asegurado, "va más allá de ideologías y se basa en el "sentido común".

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En este sentido, se ha mostrado convencido de que "más tarde que nunca la mayor parte de los homosexuales, de las mujeres y de las personas que han inmigrado legalmente y están nacionalizadas van a votar a Vox". EFE

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