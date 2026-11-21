21/11/2026 Acto de campaña en Sevilla del presidente de Vox, Santiago Abascal POLITICA JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado en Sevilla que su formación interpondrá de "manera inmediata" querellas por "desobediencia" después de haberse conocido que el Gobierno ha dado instrucciones para colocar urnas separadas en los consulados destinadas "a los votos de los nacionalizados por la Ley de nieto que el Tribunal Supremo ha suspendido".

Así lo ha anunciado Abascal en un acto celebrado en el Muelle del Sal de Sevilla, en el que también han participado el vicepresidente de Vox en la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y la cabeza de lista de la formación por Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero.

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En este sentido, Abascal ha anunciado que Vox acudirá de nuevo a los tribunales, explicando que el Gobierno ha dado instrucciones a los consulados para que "haya una urna separada para los votos de quienes, según el Tribunal Supremo, no pueden votar", lo que ha calificado de "un acto de desobediencia".

"Quiero que sepáis que Vox va a interponer inmediatamente las querellas por desobediencia a los tribunales", ha afirmado. En concreto, las querellas irán contra el ministro de Exteriores, contra Bolaños, contra el director del censo y, si se colocan esas urnas, contra los cónsules que sea necesario", ha enfatizado.

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VOTO ÚTIL

Por otro lado, sobre las apelaciones al voto útil de dirigentes del PP, Abascal ha asegurad que "no deben volver a pasar porque obligan a contestar", toda vez que ha afirmado que "es útil que cada uno vote a lo que quiera", pero ha respondido a quienes piden concentrar el voto, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, que "fue inútil darle una mayoría absoluta a los inútiles que la tiraron por el retrete, no cumplieron su programa electoral ni derogaron la legislación de Zapatero".

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El presidente de Vox tiene claro que "únicamente el crecimiento de Vox es lo que está asegurando la alternativa el día 29 de noviembre" y ha pedido "un poco de respeto" a su formación. Además, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que "conteste también con quién va a pactar después del 29 de noviembre".

"CAMPEÓN DE LA MENTIRA"

Asimismo, el líder de Vox ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir", ya que "el inquilino de la Moncloa no dice una verdad". "Miente con un descaro que no se ha visto nunca antes en la política española", ha afirmado, escribiéndole como "campeón de la mentira, que es capaz de mentir a su propia madre", y ha asegurado que "enfrente no hay un gobierno democrático", sino "una mafia mentirosa, una mafia corrupta, una mafia traidora".

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Sobre los casos de corrupción que rodean a Sánchez, el líder de Vox ha criticado que están "todos pringados", citando así a "la familia de Sánchez, unos en el banquillo, otros ya condenados", al fiscal general del Estado, "inhabilitado por el Tribunal Supremo", y a la gerente del partido.

Ante la afirmación de que el presidente del Gobierno ya ha asumido responsabilidades, ha preguntado "qué responsabilidad ha asumido" si "se han ido yendo todos uno detrás de otro y él sigue ahí con la cara de cemento".

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PRIORIDAD NACIONAL Y REMIGRACIÓN

Asimismo, Abascal ha defendido que decir remigración es "decir que se vuelvan los que nunca debieron irse y se fueron contra su voluntad" y que también quiere que "se vayan aquellos que están en España viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles".

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Además, ha hecho hincapié en que "esto no es una agresión a nadie, esto no es odiar a nadie", sino "un acto de amor a nuestro propio pueblo y de respeto a los inmigrantes legales".

Sobre los fanáticos religiosos que sostienen que las mujeres son "seres inferiores", el presidente de Vox ha sido "tajante": "Si aquí hay un imán en una mezquita diciendo eso, a ese imán se le agarra de las barbas, se le da una patada en el culo y se le manda al lugar del que ha venido".

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Abascal ha acusado además al Gobierno de haber usado la bandera del feminismo, que según él representa "la mayor estafa que se ha cometido en esta legislatura". "Si hay un colectivo de españoles estafados y a los que se ha mentido, ese es el colectivo de las mujeres", ha denunciado.

"SÁNCHEZ, AL PARO, Y SANTIAGO, A LA MONCLOA"

Por otra parte, el vicepresidente de Vox en la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha insistido en que el día 29 corresponde decidir "el futuro para nuestros hijos" aunque ha insistido en que ellos lo "tienen claro", es decir, "Sánchez, al paro, y Santiago, a la Moncloa" . Y ha vuelto a advertir de que "Sánchez no se va a ir solo", porque el "cambio llega a través de vuestros votos".

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Por eso, ha pedido a los ciudadanos que "nadie se quede en casa, y que cada uno hable con quien esté en la duda de si es necesario ese cambio de rumbo para la nación". Ello lo ha dicho a colación de que "nadie ha ganado nada todavía" y de que "la izquierda va con todo", esto es, "su desvergüenza y su descaro".

También se ha referido Gavira a la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien ha dicho en campaña que "está en juego el estado del bienestar". Ante ello, se ha preguntado "qué estado del bienestar, el de Begoña o el del hermano de Sánchez", antes de recordar que Ábalos "está ya en Soto del Real".

Además, Gavira se ha referido a la "necesitada tranquilidad" de los españoles, "de las familias que no llegan a final de mes y no llegan a tener una cesta de la compra; de las viviendas que no habéis prometido y no habéis construido", ha dicho refiriéndose a las palabras de Montero. No obstante, Gavira ha garantizado que "la tranquilidad llegará, junto con el bienestar, el 29 de noviembre, cuando Santiago llegue a La Moncloa".

Finalmente, la cabeza de lista de Vox por Sevilla, Reyes Romero, ha hecho referencia a los problemas de la provincia, que son "los mismos que en 2018, pero agravados". En concreto, se ha referido a la falta de seguridad, de infraestructuras. Pero también al narcotráfico que ha convertido el río Guadalquivir en su "autopista", mientras que "hay armas de guerra por la calle", y que la ciudad tiene "seis de los barrios más pobres". "Ahora nos quieren hacer una macromezquita, como si en Sevilla no tuviéramos problemas", ha reprochado.