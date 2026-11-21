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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recalcado que el crecimiento de su partido es "lo único que asegura la alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que ha exigido al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que deje de utilizar la "estratagema mentirosa del voto útil" y diga qué va a hacer si gana en las elecciones generales del 29N.

Así lo ha manifestado Abascal en un acto celebrado en la tarde de este sábado en la localidad alicantina de San Vicent del Raspeig, donde ha remarcado que él quiere "protagonizar" el cambio en España porque se presenta a la presidencia no a la vicepresidencia.

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"Pero yo admito el veredicto de las urnas. A mí, si los españoles me dan la confianza para ser la primera fuerza política en España, todos deben saber que yo voy a tender la mano al señor Feijóo, pero no le voy a tender la mano ni a Pedro Sánchez, al que quiero ver en un banquillo, ni a Page, ni a ningún resto del Partido Socialista que ha sido cómplice durante estos años".

"Y me gustaría que el señor Feijóo aclare esto públicamente antes del día 29 de noviembre", ha insistido, puesto que cree que no se puede dar por hecho porque Vox ya le ha pedido a los 'populares' que en Ceuta "rompan el acuerdo con los restos del Partido Socialista y con los islamistas que están al servicio de Marruecos, y no han contestado, y que se sume al gran cambio que hay en Europa".

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"No estamos solos para cambiar las leyes aquí y en Europa y para decirle al Partido Popular que su acuerdo en Bruselas con el Partido Socialista tiene que terminar, que no hay excusas, que ya hay una mayoría alternativa también en Bruselas para cambiar las políticas migratorias, de sobrerregulación y contra la soberanía energética. Que rompan en Bruselas y en Ceuta, que nos den la mano a nosotros y que lo digan antes del día 29 a todos los españoles", ha instado.

Abascal ha achacado al "nerviosismo" del PP que algunos de sus integrantes hayan salido "en tromba" a apelar al voto útil pese a que todas las encuestas dan al bloque de derechas una mayoría, que, no obstante --ha precisado-- "no está ganada".

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Ha criticado especialmente al expresidente 'popular' Mariano Rajoy, al que se le dio "una mayoría absoluta que tiró por el retrete" manteniendo "toda la legislación de 'José Luis Rodríguez Joyero'". "Esa es la herencia de Mariano Rajoy", ha reprochado Abascal, que ha rechazado lecciones de quien "actuó como el auténtico jefe de los inútiles en aquella legislatura".

En esta línea, el presidente de Vox ha defendido la utilidad del apoyo a su formación y, en este sentido, ha subrayado que "desde 2023, todos los partidos han bajado en España, el PSOE, el PP, el 'Frente Estrecho' que se va a pegar un batacazo histórico y, por supuesto, Podemos, que parece que va a desaparecer". "Solo Vox ha crecido. El crecimiento de Vox es lo único que asegura la alternativa que no fue posible en 2023", ha insistido.

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"GANAR UN DEBATE NO LLENA URNAS"

Para lograrla, ha subrayado que "ganar un debate no llena urnas, ganar a un periodista en una entrevista no llena las urnas". "Las urnas solo las llena vuestra voluntad decidida el día de las elecciones levantándoos prontito y yendo a votar en primer lugar antes de hacer nada, antes de tomar el café, antes de salir, antes de lo que sea", ha aseverado.

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Por otro lado, ha lamentado que el mensaje de Vox llega a veces "retorcido" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde, la mayor parte de los homosexuales van a votar a Vox, la mayor parte de las mujeres van a votar a Vox y la mayor parte de los inmigrantes que han entrado legalmente a España van a votar a Vox".

Santiago Abascal ha agradecido el apoyo a los aproximadamente 6.500 simpatizantes -entre los que han entrado al Pabellón Deportivo El Sequet y los que se han quedado fuera, según ha estimado-- por "desbordar" el espacio y ha recordado que la semana que viene cerrará campaña en un acto en la Plaza de Toros de València.

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En todo caso, ha asegurado que da igual dónde esté, porque "de punta a punta de España", lo más importante que ha aprendido en este tiempo es que "todos los españoles tienen las mismas preocupaciones: salarios bajos porque los números macroeconómicos del gobierno son mentira cuando nunca llegan a las familias y a los españoles trabajadores y más modestos".

Ha vuelto a cargar contra la inmigración irregular haciendo referencia a Ceuta. "Las fronteras, que son las paredes de nuestro hogar, de nuestra patria, son de papel", ha lamentado, volviendo también a defender los conceptos de "prioridad nacional" y "remigración" que a él le suenan a "música celestial".

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El presidente de Vox ha recalcado que los socialistas y sus socios, a los que tilda de "mafia", "no pueden estar un segundo más en el Gobierno". "Y el 29 de noviembre tenemos que salir todos para echarles y para que no vuelvan en décadas o nunca si es posible", ha proclamado.

Con esta premisa, ha dicho que Vox "no viene a etas elecciones con un planteamiento ideológico", sino con un programa "de mínimos basado el sentido común" que hace posible "tender la mano a los votantes que se sienten de izquierda frente a unos dirigentes que les han traicionado y que apelan a una guerra de hace un siglo". "A mí no me van a encontrar ahí, mi posición es que los españoles son libres y que cada uno piense lo que quiera. Yo invito a los españoles a un camino de futuro", ha dicho.

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SÁNCHEZ LE DA "LA ESPALDA A ALICANTE"

Por su parte, el cabeza de lista por Alicante al Congreso, David García, ha asegurado en su intervención que Pedro Sánchez "lleva ocho años dándole la espalda a Alicante".

"Nos ha querido quitar incluso el agua y nos ha dejado a la cola de la inversión. Ahora vienen a pedirle el voto a los alicantinos y Sánchez no se atreve ni venir aquí a darles la cara. ¡Pues desde San Vicente se lo decimos! Alicante no es una postal a la que acordarse después de cuatro años. Alicante es huerta, es calzado, turrón, juguete, industria, innovación en la tierra de emprendedores, turismo y gastronomía".

Por último, ha solicitado a la gente que sea consciente de la importancia del "Levante español" y ha instado a que Alicante sea el 29N "la punta de lanza para echar a Sánchez, sus socios y su mafia criminal".