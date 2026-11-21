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Manresa (Barcelona), 21 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa ganó al MoraBanc Andorra por 90-86, en un final muy igualado, en el que los visitantes llegaron a remontar hasta 14 puntos de desventaja, pero un parcial final de 6-0 en minuto y medio decantó la balanza para los locales.

Como de costumbre, el ala-pívot Timmy Allen fue pieza clave para que los manresanos sumaran la tercera victoria de la temporada en la Liga Endesa, con 20 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.

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Los del Bages arrancaron el partido con la sexta marcha en el acelerador puesta, mediante el acierto de Éric Vila, para poner el 9-2 en los primeros tres minutos de juego.

El conjunto andorrano no reaccionó y provocó que los manresanos aumentaran la ventaja tras otro triple, esta vez de JD Notae, que hizo que Tabak parara rápidamente el encuentro (22-12, min. 8).

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Quién siguió con buenos minutos en los locales fue Vila, que puso a los suyos hasta 14 puntos arriba al final de un primer cuarto para olvidar en las filas del MoraBanc Andorra (31-17, min. 10).

Mismo guión en el segundo periodo, con un Kids&Us Manresa muy superior, y con un gran acierto desde la larga distancia, al que se sumó Lukasz Kolenda para poner un 42-24 que fue la máxima local.

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Ahora sí, muchos minutos después, llegó la reacción andorrana después de diversas acciones positivas en ataque de Kassius Robertson, que dejó la desventaja en tan sólo 11 puntos al tiempo de descanso (50-39, min. 20).

En la reanudación, el MoraBanc Andorra siguió con su objetivo de meterse en el partido, algo que consiguieron poco a poco después de cuatro puntos prácticamente consecutivos de Cameron McGriff (57-49, min. 25).

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Los manresanos estaban en el peor momento del partido, algo que los de Tabak aprovecharon para igualarlo aún más y empatar el choque a 59 puntos tras una acción en transición de Wesley Iwundu.

En el mejor momento visitante, en el Kids&Us Manresa apareció la figura del reciente fichaje Isaiah Mobley con un pequeño parcial de 4-0 para cerrar el tercer cuarto y dejar el marcador en 67-63.

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Ya en el último periodo, hubo un intercambio de golpes con dos grandes protagonistas, Timmy Allen en los locales y Artem Pustovyi en los visitantes, y el marcador se mantuvo con el +4 manresano a falta de cinco minutos para el final (77-73, min. 35).

Sin embargo, el MoraBanc Andorra siguió en dinámica positiva y otra vez Iwundu, con un meritorio triple, puso por delante a los suyos cuando más quemó el balón en las manos (81-82, min. 38).

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Y cuando parecía que los visitantes podían romper el partido, el Kids&Us Manresa firmó un parcial de 6-0 en minuto y medio para hacer que los suyos garan el partido por 90-86 al MoraBanc Andorra.

- Ficha técnica:

90 - Kids&Us Manresa (31+19+17+23): Benitez (15), Notae (12), Vila (7), Allen (20), Ongenda (11) -cinco inicial-; Kolenda (5), Beaufort (-), Bassas (4), Tamba (-), Fernández (-), Oriola (9) y Mobley (7).

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86 - MoraBanc Andorra (17+22+24+23): Akinjo (7), Robertson (9), Iwundu (11), Mutic (-), Aquino (-) -cinco inicial-; McGriff (13), Best (9), Luz (-), Pustovyi (26), Kuric (7), Radosevic (2) y Andronikashvili (2).

Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Sánchez y Raúl Zamorano. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Iwundu (min. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.886 espectadores. EFE

jvs/apa