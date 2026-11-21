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Cangas do Morrazo (Pontevedra), 21 nov (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo sumó su primera victoria de la temporada en O Gatañal después de doblegar este sábado al Proin Sevilla (31-27), que soñó con una épica remontada en la recta final del encuentro, cuando golpeó al conjunto gallego con un parcial 1-6 que amenazó el triunfo del equipo gallego, que sobrevivió gracias a su rendimiento defensivo.

Tras un inicio de partido igualado, el Frigoríficos pegó un primer estirón en el marcador (8-4, min.15), explotando varias paradas del croata Ivan Panjan. Pero el brasileño Leo Tercariol también se entonó en la portería andaluza, y un notable apagón gallego en ataque devolvió la igualdad al marcador (10-10, 12-11).

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El Frigoríficos mantuvo su nivel defensivo, y eso le permitió recuperar el mando del electrónico (19-16). Antonio García, entrenador del Sevilla, pidió tiempo muerto. Su equipo, no obstante, continuó atascado y la renta gallega alcanzó los sei goles (26-20, min.51).

O Gatañal disfrutaba con el juego de su equipo, pero un parcial 0-2 asustó a Quique Domínguez, que paró el partido. De poco sirvió. Su equipo estaba sin ideas en ataque y la ventaja se le esfumó tras otra pérdida de balón (27-26) a falta de menos cuatro minutos.

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El técnico gallego paró nuevamente el partido. Un gol de Arnau dio aire al Frigoríficos, que a falta de poco más de un minuto aseguró su triunfo con un gol de Samu Pereiro (30-27).

Ficha técnica:

31.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Hugo Vila (3), Rivero, Santi López, Quintas (3), Pestic (3), Arnau Fernández (6) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Lindqvist (2), Gayo (2), Pelle Boesen (3,1p), Pablo Castro (1), Fuentes (2), Samu Pereiro (3) y Javi García (3).

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27.-Proin Sevilla: Leo Tercariol (1), David Martínez, Chema Márquez (5,3p), Alberto Ruiz, Rolando Urios (1), Rodrigo Salinas (4) y Alfonso Rodríguez (3) -equipo titular- Kilian Ramírez (ps), Carlos Conchillo (3), Tioumentsev (1), Tito Díaz (2), Pau López (3), De Mingo (3) y Víctor Manuel (1).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 4-3,8-4, 10-8, 10-10, 12-11 (descanso); 14-12 16-15, 21-17, 24-19, 27-25 y 31-27.

Árbitros: Yon Bustamante López y Javier Álvarez Mata (Comité navarro). Excluyeron a Rivero, Javi García y Pereiro por parte del Frigoríficos, y a Alberto Ruiz por parte del Sevilla.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.800 espectadores. EFE

dmg/apa