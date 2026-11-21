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Logroño, 21 nov (EFE).- El Logroño United ha superó por 3-1 al Alavés y sumó su segunda victoria consecutiva, la tercera si se cuenta un partido de Copa, algo casi inédito desde que volvió a la Liga F.

Las riojanas lograron una victoria merecida tras un partido en el que dominaron por completo al Alavés, que se adaptó mucho peor al terreno de juego, muy pesado, y no tuvo muchas ideas para cambiar la dinámica del partido.

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Aún así también es cierto que las visitantes se adelantaron en el marcador en su primera, y casi única ocasión, a los 19 minutos de juego en un remate de Guallar tras una asistencia de Sobrón.

Ya para entonces el Logroño United acumulaba ocasiones, por medio de sus mejores jugadoras de ataque, Isina y Ana Franco.

Y tras el 0-1 el conjunto riojano en vez de descomponerse siguió al mismo ritmo y con fe en busca del empate, que llegó a la media hora en las botas de la argentina Catalina Ongaron, con un disparo cruzado desde la derecha.

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Antes del descanso el equipo riojano trató de ponerse por delante y tuvo tres buenas oportunidades, de Donolato, Isina y Ana Franco, que no acertaron.

Así comenzó también el segundo tiempo, con acciones de ataque de las locales, que fallaban en el último balón.

Pero el Alavés estaba tan agobiado en su área que era cuestión de tiempo y en una de esas acciones El Haj cometió penalti -confirmado por el VAR- y las locales no fallaron para conseguir el 2-1.

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El equipo vitoriano trató entonces de salir de su campo y hasta tuvo un buen remate de Opazo, pero, salvo esa ocasión, siguió agobiado por el Logroño United.

Ongaro tuvo otro buen remate en el 70 y cinco minutos después marcó su segundo gol con un remate desde dentro del área.

El Alavés terminó de hundirse y concedió más ocasiones en el último cuarto de hora, pero para mantener la dinámica las riojanas siguieron fallando, aunque tampoco necesitaron más.

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- Ficha técnica:

3 - Logroño United: María Miralles; Valentina Donolato, Marta Masferrer, Rebeca Costa, Justina Morcillo; Daina Falfán; Laura Martínez (Francisca Altgelt, m.78) Isina, Catalina Ongaro, Ana Franco (Margarita Giménez, m.87); y Cristina Redondo (María Barquero, m.66).

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1 - Deportivo Alavés: Sofía Fuente; Merche Izal, Pichi (Reyes Moreno, m.80), Inés Altamira, El Haj; Opazo, Shi (Brasero, m.65), Navajas (Andrea Gómez, m.81), Guallar (Laura Parera, m.94); Brima y Carmén Sobrón (Amaya García, m.94).

Goles: 0-1, M.19: Ainhoa Guallar. 1-1. M.30: Catalina Ongaro. 2-1. M.58: Isina, de penalti. 3-1. M.75: Catalina Ongaro.

Árbitra: Ylenia Sánchez. Amonestó a las locales Donolato y Morcillo; y a las visitantes El Haj y Brima

Incidencias: Partido de la Liga F disputado en el Estadio de Las Gaunas ante unos 600 espectadores. EFE