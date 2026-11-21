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Javier Martín

Segovia, 21 nov (EFE).- El Ángel Ximénez Puente Genil ahondó en la crisis del Viveros Herol Nava tras vencer este sábado a domicilio (28-33) en un encuentro que controló en todo momento pese a que los de casa lograron acercarse a tan solo un gol en el segundo tiempo.

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El primer período estuvo marcado por el 2-6 que se anotó el equipo de Toni Malla en los primeros cinco minutos de partido, con Pablo Simonet comandando las operaciones ofensivas, y Matej Asanin interviniendo con acierto bajo los palos.

El conjunto local, con Maiko Vázquez sumando dos exclusiones en apenas trece minutos, dejó patente su mal momento llegando a situarse con seis goles de desventaja (8-14) en la recta final de la primera parte.

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Pero algunos errores del Puente Genil, sobre todo desde los siete metros, y varias acciones de continuidad locales permitieron a los de Carlos Villagrán reducir las diferencias hasta el 14-17 con el que llegó al descanso de un partido que el equipo visitante parecía tener muy controlado.

Se esperaba la reacción del Balonmano Nava, que se produjo cuando un parcial de 4-0 redujo las distancias del 17-22 al 21-22, con el Puente Genil sufriendo en sus momentos de inferioridad.

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En esos momentos de duda, el equipo cordobés sujetó su liderato en el marcador con el acierto desde los siete metros de Mario Dorado y las brillantes acciones de Quim Rocas.

El Balonmano Nava, agotado física y mentalmente por mantenerse siempre por detrás en el marcador, se dejó sus opciones de remontada en los compases finales cuando sus lanzamientos se estrellaron contra Álvaro de Hita, decisivo en la recta final del choque.

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- Ficha técnica:

28.- Viveros Herol Nava: Buda (1), Patotski; Brais (2), Otero (2), Audifredd (1), MaIko (2), Ahumada (2), Ugalde (2), Marquinhos (6), Marugán, Arzoz (4), Carrión, Moreno (1), Roca (5) y Herranz.

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33. Ángel Ximénez Puente Genil: Asanin, De Hita; Simonet (1), Cabello (1), Caro (1), Bernabéu (1), Guilherme (1), Esteves (4), Bonanno (1), Sousa (3), Serrano (5), Laoloua, Ricas (5), Dorado (9), Estepa (1) y Sánchez.

Árbitros: Zaragüeta y Oyarzun. Señalaron cuatro exclusiones a los locales por cinco a los visitantes.

Parciales: 1-3, 4-6, 6-8, 8-11, 11-15, 14-17, descanso, 17-20, 21-22, 23-25, 24-27, 25-28 y 28-33.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción (Segovia), lleno en sus gradas. EFE

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jmm/rjh/asc