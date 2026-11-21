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Irun (Gipuzkoa), 21 nov (EFE).- El Barça ya es líder en solitario de la Liga Asobal tras deshacerse este sábado, en la undécima jornada, del Irudek Bidasoa-Irun, que encajó su primera derrota sin opción alguna de dar la sorpresa (25-42).

La afición local había soñado en los últimos días, al amparo de los excelente resultados de su equipo, con doblegar al mejor equipo europeo, pero desde el inicio comprobó que eso no iba a ser posible porque el Barça entró con su concentración y acierto habitual para marcar el territorio en el que cimentaría su triunfo.

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El encuentro había comenzado igualado porque Mario Nevado está en un momento de forma tan estelar que minimizó el daño que hacía un Barça que encontraba las soluciones habituales de Dika Men más la portería de un Halgrisom estelar y que firmó un 39% de paradas al final del choque.

La lógica imperó con el paso de los minutos y los visitantes, a pesar de la baja de los hermanos Cikusa, tenían una panoplia de recursos que exhibieron en una primera mitad en la que asomó el sueco Calsbogaard en el lado culé, mientras el joven portero David Failde lo hacía para sostener al Bidasoa.

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El marcador al descanso era definitivo porque el Barça no iba a desperdiciar una renta de siete goles, aunque el Bidasoa quería seguir creciendo y sumando en el segundo tiempo, por lo que Álex Mozas, su técnico, planteó de inicio una defensa más abierta para complicar la vida a los azulgranas e intentar reducir las rentas.

El plan tampoco le salió porque el equipo de Antonio Carlos Ortega juega de memoria y encontraba soluciones para no tener problema alguno en el marcador y poder dar opciones a jugadores menos habituales, que hicieron muy largo el partido para un Bidasoa sin fuerzas en el tramo final de un encuentro poco competido.

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- Ficha técnica:

25 - Bidasoa-Irun: Maciel, Failde -guardametas- Nevado (7), Nieto (1), Mujika (5), Xabi González, Esteban Salinas (3), Peciña, Jevtic, Sladkowski (1), Tuá (2), Furundarena (2), Mindegia, Martín Duque (2), Iribar, Cavero (2, 1 de pen.).

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42 - Barça: Serguey Hernández, Halgrimsson -guardametas-; Aleix, Mem (8), Elderaa (2), N'Guessan (1), Frade (3), Dani Fernández (5, 1 de pen.), Smárason (2), Carlsbogard (5), Janc (2), Sola (8), San Felipe, Fàbregas (2), Barrufet (3, 1 de pen.), Bayo (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-4; 6-8; 8-11; 9-15; 12-18; 15-22 - descanso-; 19-27; 21-32; 21-35; 22-36; 23-40; 25-42.

Arbitraje: Pablo García y Alberto Murillo. Excluyeron a Barrufet y Bayo.

Incidencias: partido de la décima jornada de la Liga Asobal disputado en un pabellón Artaleku prácticamente lleno con unos 2.000 espectadores. EFE

cr/ism