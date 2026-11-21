Madrid, 21 nov (EFE).- El Real Madrid, con goles en la segunda parte de Jude Bellingham y de Carlos Espí, ganó 2-1 al Celta e igualó al Barcelona en la cabeza de LaLiga.
El equipo de José Mourinho remontó un tanto de Pablo Durán para el Celta, que se adelantó en el marcador a los cinco minutos. En el segundo tiempo, Bellingham, con un disparo desde la frontal, y Espí en el minuto 85, dieron la vuelta al marcador y el Real Madrid sumó tres puntos clave en la pelea por el título. EFE
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