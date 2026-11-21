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Castellón, 21 nov (EFE).- El Castellón recuperó momentáneamente el liderato con una victoria (2-0) ante el Eldense dedicada a Jesús de Miguel, en un partido que sentenció Álvaro Martín con un gol desde el centro del campo.

El Eldense salió con el control del balón y presión alta, lo que incomodó a un Castellón que no podía desplegar su juego. Aunque sin inquietar la portería de Matthys, el conjunto de Calleja dominó los primeros minutos marcados por el homenaje a Demi y el único peligro fue un golpeo de Matías Orozco desde la frontal del área que la zaga visitante rechazó a córner.

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A partir de la media hora de juego el Castellón consiguió hacerse con el balón y tuvo mayor presencia cerca del área del Eldense, aunque le costaba encontrar el camino para romper su esquema defensivo.

Los albinegros lo lograron en el minuto 39 cuando una gran asistencia de Matías Orozco permitió que un central como Agustín Sienra se plantara ante Ramón Vila y con un lanzamiento picado y cruzado batiera al guardameta para poner el 1-0 en el marcador.

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Tras la reanudación, el Eldense no pudo imponerse y el juego lo marcaba un Castellón que pausó la velocidad y con presencia en campo rival pero sin acercarse a la meta visitante.

En el minuto 55 una gran jugada por la banda izquierda de Camara que puso el balón raso al segundo poste donde entraba Juanjo Nieto, pero la asistencia se le quedó atrás cuando estaba en el área pequeña y no pudo alcanzar a empujar el balón.

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El cuadro alicantino solamente dispuso de una oportunidad para acercarse a la portería castellonense, pero el remate de Nieto se marchó demasiado cruzado.

El Castellón sentenció el encuentro al aprovechar un saque de banda del Eldense. Álvaro Martín, desde el centro del campo, marcó gol con un disparo largo al superar a Ramón Vila, que estaba adelantado, y cerrar el partido que le devuelve a la primera posición al sumar 33 puntos.

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- Ficha técnica:

2. CD Castellón: Matthys; Mellot, Kostis (Lucas Alcázar, min. 82), Sienra, Juanjo Nieto; Barri, Matías Orozco (Vlak, min.76); Pablo Santiago (Álvaro García, min. 61), Íñigo Córdoba, Jakobsen (Gala, min. 61) y Camara (Álvaro García, min. 82).

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0. CD Eldense: Ramón Vila; Álex Serra, Dvid Ruiz (Larios, min.76), Smand, Iker Recio; Bustillo (López, min. 66), Justin, Olabarrieta (Javi, min. 66), Pau Cabanes (Nieto, min. 59); Carmona (Rastrojo, min.45) y Jordi Martín.

Goles: 1-0, min.39: Sienra. 2-0, mim.87: Álvaro Martín.

Árbitro: Pablo Morales. Mostró tarjeta amarilla a Mellot (min. 36) y a Camara (min. 82), Álvaro García (min. 83) y Juanjo Nieto (min. 92) en el Castellón y a Smand (min. 82), Álex Serra (min. 91) y a Larios (min. 92) por el Eldense.

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Incidencias: Partido disputado en el estadio SkyFi Castalia con la presencia de 12.154 espectadores, de los que medio centenar eran visitantes. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exatacante del equipo castellonense Jesús de Miguel, los dos equipos y los árbitros saltaron al campo con una camiseta en recuerdo del delantero del Tenerife y el partido se detuvo en el minuto 9 para que en el videomarcador se visionaran imágenes del jugador fallecido. En la grada de Gol Sur se desplegó una camiseta gigante con el nombre de De Miguel y el dorsal 9 que portaba en su paso por el Castellón. EFE

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