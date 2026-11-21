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Washington, 21 nov (EFE).- Los Philadelphia 76ers se impusieron este sábado a los Milwaukee Bucks por 132-129, y sobrevivieron a los 50 puntos de Tyler Herro, que no pudo batir al cronómetro con un último triple que habría mandado el partido a la prórroga.

Faltaban 1,5 segundos para el final cuando Jaime Jaquez Jr. puso el balón en juego desde la banda para Herro, que ya había anotado siete triples en Filadelfia. Marcado por VJ Edgecombe, el escolta lanzó otro triple que todos dieron por bueno para el empate.

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Pero la repetición mostró que el cronómetro ya estaba en 0,0 y en rojo cuando el balón aún estaba en contacto con los dedos de Herro. Final del partido.

Los Bucks (1-16), que solo han ganado un partido esta temporada y acumulan trece derrotas consecutivas, perdían por diez puntos (127-117) a 2:17 del final, pero lograron poner contra las cuerdas a unos 76ers (14-3) que lideran el Este.

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Para Herro fue el partido de su vida. El escolta terminó con 50 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y dos robos, con un 15 de 23 en tiros de campo (65,2 %), 7 de 12 en triples (58,3 %), y un pleno desde la línea de tiros libres (13 de 13).

Pero la exhibición de Herro no fue suficiente para unos Bucks que también contaron con los 26 puntos de Brayden Burries desde el banquillo.

Para los 76ers, Joel Embiid rozó el triple-doble con 26 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias. LeBron James sumó 21 puntos, Anfernee Simons 18, Tyrese Maxey 17 y VJ Edgecombe 16. EFE

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