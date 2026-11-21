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Eibar (Gipuzkoa), 21 nov (EFE).- El Atlético de Madrid suma y sigue en la Liga Femenina tras enlazar su sexto partido sin derrota -cinco triunfos y un empate- que le deja provisionalmente en segunda posición al ganar al Eibar (1-3) con un doblete de Synne Jensen y un gol de Katrine Kühl.

El conjunto guipuzcoano, en plena crisis de resultados, aguantó el marcador durante un primer tiempo de dominio del equipo rojiblanco, que pudo adelantarse en una clara ocasión de Lauren desbaratada por la guardameta Welmann.

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El Atlético dio un paso adelante en una segunda mitad, en la que venció todas las resistencias armeras con el primer gol de Jensen por una escuadra de la portería eibarresa.

Abierta la veda y con un Eibar que sufría llegó la resolución del encuentro con el segundo tanto de la noruega Jensen, asistida por Fiamma, y el tercero obra de Kühl, otra vez asistida por Fiamma Benítez, una de las jugadoras más destacadas del equipo colchonero.

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Todo estaba ya resuelto cuando llegó el gol del Eibar que justificaba sus esfuerzos, conseguido en el tramo final por Mireia Masegur.

- Ficha técnica:

1 - S.D. Eibar: Welmann; Zumárraga, Botero, Masegur, Andrés (Azpiazu, min. 69), Moreno (Carvajal, min. 78); Martín (Ángeles, min. 69), Noe, Rico Torres, Nerea Sánchez (Seidl, min. 46); Carmen Álvarez (De Meester, min. 78).

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3.- Atlético de Madrid: Génesis Pérez; Rodríguez, Lauren, Calligaris (Xenia Pérez, min. 81), Rodríguez Herrero; Hermoso (Zubieta, min. 62), Peñalvo (Csiszar, min. 81), Fiamma; Segura (Kühl, min. 62), Jensen (Nunes, min. 81), Luany.

Goles: 0-1, min. 51: Jensen. 0-2, min. 61: Jensen. 0-3, min. 75: Kuhl. 1-3, min. 84: Masegur.

Arbitra: Lorena Trujillano. Amonestó a Zumárraga, De Meester, Segura y Calligaris.

Incidencias: partido de la jornada 12 disputado en el estadio de Ipurua. EFE

cr/ism