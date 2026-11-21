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San Sebastián, 21 nov (EFE).- El Cádiz salió de la zona de descenso, a la espera de los resultados del Albacete y del Celta Fortuna, que juegan el domingo, tras ganar este sábado por 0-3 a una Real Sociedad B que terminó con nueve jugadores y cae a las posiciones que llevan a la Primera RFEF.

En una primera parte muy igualada, Antonio Cordero dispuso de una buena ocasión de gol en el minuto 13 con el lanzamiento de una falta cerca del área txuri-urdin que se marchó por muy poco sobre la escuadra izquierda de la portería de Lander Olasagasti.

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En el minuto 25, Marchal se fue por la banda izquierda, hizo una pared con Gorka Carrera y entregó el balón en la frontal a Mariezkurrena, quien no dudó en armar un derechazo cruzado que se fue desviado muy cerca del palo derecho.

A cinco minutos del final de la primera mitad, tras un saque de banda a favor del Cádiz, una combinación de pases entre los jugadores amarillos llegó hasta Ibon Sánchez, quien se internó dentro del área y retrasó el esférico hacia Cordero para que este armara un disparo certero a la escuadra derecha, imparable para el cancerbero donostiarra (0-1).

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En la segunda mitad el partido se volvió un tanto bronco. Marchal fue expulsado por doble amarilla en el minuto 53 y dejó en inferioridad numérica al conjunto donostiarra, que, sin embargo, no se rindió.

En el minuto 67 Zárate recibió el balón cerca del área, su disparo tocó en Gorosabel y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, justo cuando se disponía a ejecutar la pena máxima Cordero, el VAR advirtió al colegiado para que acudiera a revisar la acción al monitor. Tras varios minutos de revisión, el árbitro rectificó su decisión y anuló el penalti.

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El Sanse dispuso de una gran ocasión en las botas de Dani Díaz en el minuto 77. El extremo cántabro se marchó por banda izquierda y se internó hacia el centro para buscar un golpeo con su zurda al palo largo que se marchó desviado por muy poco.

En el minuto 83, en un balón en largo que se frenó por el viento que soplaba sobre Zubieta, Kita no pudo despejarlo con contundencia con la cabeza, ganándole el duelo Izeta, quien hizo un amago y disparó con potencia para colar el esférico en la portería de un Olasagasti que llegó a tocar la pelota.

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Poco antes de la conclusión del tiempo reglamentario, en una falta lejana botada por Cordero hacia Borja Vázquez, el extremo le ganó el duelo a Luken Beitia y batió con su disparo al cancerbero del Sanse, firmando el tercer y definitivo gol del cuadro gaditano.

La Real B acabó con nueve jugadores al ser expulsado Carrera en el minuto 95.

- Ficha técnica

0 - Real Sociedad B: Olasagasti; Ruperez (Garro, min. 30), Beitia, Kita, Agote (Adjabeng, min. 84); Carbonell, Aguirre (Gorosabel, min. 66), Mariezkurrena (Soroeta, min. 66); Dani Díaz (Osazuwa, min. 84), Marchal y Carrera.

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3 - Cádiz: David Gil; Gocholeishvili, Ukwuije, Rivera, Cordero; Borja Vázquez, Zárate, Damián, Ibon Sánchez; Izeta (Kovacevic, min. 90) y García Pascual (Vladys, min. 77).

Goles: 0-1, min. 41: Cordero. 0-2, min. 83: Izeta. 0-3, min. 89: Borja Vázquez.

Árbitro: Saúl Ais. Expulsó por doble amarilla a Marchal (min. 53) y a Carrera (min. 95). Amonestó a los locales Carbonell (min. 52), Dani Diaz (min. 77) y Beitia (min. 89), y a los visitantes Ukwuije (min. 23) y Damián (min. 35).

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Incidencias: encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 1.543 espectadores. EFE.

pbl/is/ism