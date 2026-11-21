Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 21 nov (EFE).- El Tenerife y el Mallorca, incapaces de culminar sus escasas ocasiones, están abonados al empate tras firmar unas nuevas tablas, sin goles, en el duelo disputado en el Heliodoro Rodríguez López y que sirve de poco a ambos.

El cuadro local, que lleva siete partidos empatados, la mitad de los que ha disputado, porque sigue anclado en el ecuador de la clasificación. El Mallorca, candidato al ascenso, porque acumula seis encuentros igualados que le deja sin terminar de asentarse en la parte alta.

PUBLICIDAD

En una semana marcada por la jornada copera, donde el Tenerife zanjó su faena sin problemas ante el CD Badajoz (2-5) y el Mallorca se desgastó más en su particular pelea ante el Alcoyano, en la que tuvo que llegar a la prórroga para vencer a los alicantinos (1-3), ambos conjuntos se midieron en el Heliodoro Rodríguez López, en un encuentro en el que reinó el equilibrio y la pasividad ofensiva durante la primera parte.

Los de Álvaro Cervera fueron quienes golpearon primero, con una llegada en el minuto 2, en el que encontraron a Enric Gallego dentro del área pequeña, pero al catalán se le escapó el control, lo que derivó en un tiro fallido ya que terminó impactando en las piernas de Valjent, que estuvo rápido para taponar lo que hubiera sido un golpe enorme sobre la mesa de los locales.

PUBLICIDAD

Las oportunidades brillaron por su ausencia en esos primeros 45 minutos, ya que el único disparo a puerta fue en el 30, cuando Adrián Fuentes intentó rematar sin éxito de espuela, dentro del área pequeña, un centro lateral al que intentó llegar algo forzado y no pudo darle ni la dirección ni la velocidad adecuadas para complicarle el trabajo a Dani Martín.

Fue una primera parte dominada por el mediocampo, en la que ambos conjuntos protagonizaron posesiones planas y horizontales que no consiguieron soluciones ofensivas para romper líneas y así crear algo de peligro en campo rival, lo que se tradujo en pocas ocasiones verdaderamente relevantes, de las cuales fue el Tenerife el vencedor de ese particular duelo, con algo más de presencia en área rival.

PUBLICIDAD

La segunda parte tuvo una dinámica diferente, con más peligrosidad en los dos lados del campo, en el que se registraron más llegadas tanto de los blanquiazules como de los bermellones y, gracias a esto, se pudo ver un partido más abierto y entretenido para el espectador, aunque con un denominador común respecto al primer tiempo, los escasos tiros a puerta.

Con el pasar de los minutos se volvieron a equiparar las fuerzas y, a pesar de que había más fricciones en ambos bloques, los ataques se mostraron faltos de ideas para conseguir hilvanar alguna jugada que pudiera decantar la balanza hacia un lado u otro y se notó el desgaste acumulado por los compromisos en Copa del Rey.

PUBLICIDAD

Los porteros tuvieron un papel fundamental en este 0-0 final, con una intervención estelar de Dani Martín (m.72), que se estiró hacia su palo izquierdo para detener un golpeo de Fuentes que iba ajustado al palo y otra de Arnau Tenas, que voló para despejar con la yema de los dedos un disparo potente de Nacho Gil, que pudo ser totalmente definitivo, en el minuto 93.

De esta manera, Tenerife y Mallorca se marchan de esta decimoquinta jornada liguera con un punto y portería a cero, pero sin buenas sensaciones y sin avanzar en sus aspiraciones.

PUBLICIDAD

.

-- Ficha técnica:

0 - CD Tenerife: Dani Martín; César (Marc Mateu m.87), Viereck, Landázuri, David Rodríguez; Noel López (Dani m.57), Jesús Álvarez (Juanjo m.75), Fabricio, Nacho Gil; Gomis (Ranos m.57), Enric Gallego (Chapela m.87).

PUBLICIDAD

0 - RCD Mallorca: Arnau Tenas; Arnau Puigmal (Calatayud m.66), Valjent (Soumahoro m.78), Raíllo, Toni Lato (Cerdà m.58); Luvumbo (Orejuela m.58), Alex Sala, Sergi Darder, Adrián Liso; Adrián Fuentes, Pablo Torre (Guillermo m.66).

Árbitro: Juan Manuel Gordillo (Comité Territorial Valenciano). Amonestó a los locales Jesús Álvarez (m.32), Nacho Gil (m.52) y a los visitantes Pablo Torre (m.58, Orejuela (m.61) y Adrián Liso (m.90).

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 14.142 espectadores. EFE

am/apa