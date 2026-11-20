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San Sebastián, 20 nov (EFE).- El centrocampista venezolano de la Real Sociedad Yangel Herrera sufre unas molestias en el músculo sóleo de la pierna izquierda que le impedirán jugar contra el Racing de Santander el próximo domingo.

El club donostiarra emitió un breve comunicado en el que informó de la lesión muscular de Herrera y aclaró que se produjo "en el encuentro del martes de la selección de Venezuela ante Rusia" y que "su evolución marcará su disponibilidad". EFE

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