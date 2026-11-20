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Madrid, 20 nov (EFE).- La presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa, ha asegurado que "sería una alegría" si el gobierno aprobara una prestación universal por crianza antes del cierre de la legislatura porque es la medida más eficaz contra la pobreza infantil, con la tasa más alta de la UE.

Durante su intervención en un encuentro informativo en el Día Mundial de la Infancia, la responsable de la agencia de la ONU en España ha alertado de "la situación crítica" de la infancia en el mundo, con millones de niños y niñas afectadas por la violencia, las crisis climáticas, la desnutrición, los fenómenos extremos y la falta de acceso a servicios básicos.

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Respecto a la situación en España, Espinosa ha lamentado que en nuestro país se mantenga la tasa más alta de pobreza infantil mientras se reduce la que afecta a los adultos "gracias a las medidas que se han ido adoptando": "Es una situación estructural, una situación que lamentablemente se viene repitiendo y se viene consolidando y aumentando".

"Sin lugar a dudas, la prestación universal por crianza es una medida muy demandada y muy solicitada por parte de Unicef desde hace ya mucho tiempo, consideramos que sería una medida realmente eficaz para sacar a muchos niños y muchas niñas de la situación de pobreza infantil", ha destacado.

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La presidenta de la entidad de infancia ha señalado que "ser un niño pobre en España supone no poder acceder a una alimentación adecuada, con la cantidad de proteínas suficientes de alimentos frescos, no poder disponer del material escolar, no poder asistir a una excursión en el colegio o no poder tener una temperatura confortable o un espacio adecuado para estudiar en casa".

Y ha recordado que esa situación limita las oportunidades de desarrollo cognitivo, afectivo, social y emocional. "Deja a ese niño o niña atrás".

Considera que entre otros grandes problemas que afectan a la infancia están los vinculados a salud mental y al entorno digital.

De cara al 29N, ha explicado que los niños y adolescentes han formulado a los candidatos que concurren a los comicios preguntas sobre los temas que más les preocupan: Cómo piensan atajar la pobreza infantil, el problema de vivienda en las familias que tienen niños, los problemas en redes sociales, la salud mental y los niños que viven en otros lugares del mundo.

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"Los niños no votan, pero nadie debería perder de vista que son los principales destinatarios de todas las decisiones que vayan tomando a lo largo de una legislatura", ha concluido. EFE