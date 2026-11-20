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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El australiano Senna Agius dominó la sesión de práctica clasificatoria para la Q2 de Moto2 del Gran Premio de Portugal y estableció un nuevo récord absoluto de la categoría en el circuito Portimao Algarve con un registro de 1:40.558, en una jornada en la que los españoles Manu González e Izan Guevara, aspirantes al título mundial, consiguieron el pase directo a la segunda ronda, aunque con más problemas de los previstos.

El piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP volvió a demostrar su buen momento y pulverizó su propia marca de la primera sesión de entrenamientos libres, en la que había parado el cronómetro en 1:40.959. Agius rebajó ese registro en 401 milésimas y superó también el anterior récord de la pista, que estaba en poder de Diogo Moreira desde 2025, con 1:41.168.

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El australiano terminó en la primera posición, con 155 milésimas de ventaja sobre el español Daniel Holgado (Cfmoto Power Electronics Aspar Team), segundo con un tiempo de 1:40.713. El colombiano David Alonso, también integrante del equipo Aspar, ocupó la tercera plaza, a 183 milésimas del vencedor.

Agius confirmó así su dominio en el trazado portugués y encabezó una clasificación en la que los 14 primeros obtuvieron el acceso directo a la Q2.

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Entre ellos estarán los españoles Manu González e Izan Guevara, que terminaron en la duodécima y décima posición, respectivamente, con unos registros de 1:41.157 y 1:40.960.

Ambos afrontan el Gran Premio de Portugal inmersos en la lucha por el campeonato del mundo, con el madrileño como líder de la clasificación con 286,5 puntos y el balear como segundo con 273, separados por 13,5 puntos.

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También consiguieron el pase directo Daniel Muñoz, Filip Salac, Álex Escrig, Collin Veijer, José Antonio Rueda e Iván Ortolá, entre otros, en una sesión que dejó a los principales aspirantes al título dentro de los 14 mejores. EFE

jmd/cmm