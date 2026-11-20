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Pontevedra, 20 nov (EFE).- La segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano, sorteada nuevamente este viernes después de que “un error técnico” forzase ayer a la Federación Española a repetirlo para “evitar suspicacias”, deparó un derbi entre el OAR Coruña y el Frigoríficos del Morrazo y la visita del BM Nava a la pista del Cisne.

El Sevilla Proin tendrá que visitar al Zaragoza, mientras que el Villa de Aranda viajará a Ibiza para medirse al Eivissa y el Puerto Sagunto lo hará a Santander para jugar contra el Blendio Sinfín.

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El único enfrentamiento entre equipos de División de Honor Plata será el que protagonicen Benidorm y San Pablo Burgos en el Palau D'esports L'illa de Benidorm.

En la primera eliminatoria cayeron eliminados tres equipos de la liga Asobal: Puente Genil en la pista del Benidorm, Alicante frente a Zaragoza y Cuenca en A Coruña. EFE

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