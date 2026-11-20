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Valladolid, 20 nov (EFE).- Una mujer de unos 65 años ha fallecido este viernes en el incendio de una vivienda en la localidad burgalesa de Mecerreyes, según ha informado en su web el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

En torno a las 7:43 horas, el 1-1-2 ha recibido una llamada informando del incendio en una vivienda situada en la calle Plaza, en Mecerreyes (Burgos), y según ha indicado el alertante, la casa estaba llena de humo y una mujer estaba inconsciente y no respondía

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Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico de Lerma y una ambulancia soporte vital básico, cuyo personal ha confirma el fallecimiento de la mujer, sin que se sepan por el momento las causas del incendio. EFE