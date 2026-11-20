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Madrid, 20 nov (EFE).- El ala socialista del Gobierno afirma estar muy satisfecho con la estrategia del presidente, Pedro Sánchez, en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, porque no quiso entrar en el espectáculo en el que creen que lo quiso convertir el líder del PP, y porque dan por conseguido su objetivo de lograr la confianza de muchos indecisos.

Tras el debate de este jueves, fuentes de la Moncloa aseguran que se logró el objetivo de contrastar dos modelos.

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Por un lado, el de un presidente que tiene un modelo claro y que lo quiere explicar, y el de Feijóo, que se limita a atacar a Sánchez y con unas formas que consideran que quedaron en evidencia y denotan que no está a la altura para ser presidente del Gobierno.

Un debate de estas características subrayan que debe ser algo serio y noble, donde se contrasten ideas, y no es un espectáculo, "no es un combate de boxeo ni un 'Operación Triunfo'".

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En esa línea y en tono de broma comentan que muchos esperaban ver en ese debate a los Rolling Stones, y se ofreció a Ella baila sola.

El combate es lo que aseguran que lleva haciendo el PP tres años y medio, llenar de barro la confrontación.

Opinan que el PP pretendía que Sánchez cayera en hablar de lo que ellos quieren, del mundo paralelo que afirman que ha construido, pero precisan que ese debate está pensando para hablar de lo que interesa a los ciudadanos.

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En consecuencia, expresan la preocupación por el hecho de que se pueda decir que Feijóo ganó el debate, porque estiman que eso es dar por hecho que vence alguien que enlaza una veintena de mentiras y con malas formas.

Reconocen en Moncloa que Sánchez hizo un ejercicio de contención ante esa actitud y explican que el presidente del Gobierno, ante la oportunidad de dirigirse a una audiencia de millones de personas, pretendió captar la confianza de muchos indecisos con un tono presidencial y lejos del que utiliza en los mítines, al que acuden los convencidos de votar a su partido.

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Se trata, explican, de adaptar el mensaje y la forma al formato en el que se está en cada momento, y dan por hecho que Sánchez recuperará su tono habitual en el mitin que protagoniza este viernes en Santiago de Compostela.

Por eso creen que el PP no entendió que la audiencia del debate era transversal, que el formato exigía cierta institucionalidad y que la historia de los debates ha dejado claro que a la audiencia no le gusta el tono faltón o el que interrumpe.

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Aunque afirman que contaban con la lectura que podía hacerse tras el debate de que Feijóo venció, insisten en que consideran que su estrategia les ha salido bien.

A esa conclusión llegan al señalar que, tras el cara a cara, muchos ciudadanos que no tenían claro su voto vieron a un presidente del Gobierno al que ahora sí van a votar, mientras que el PP no ganó ningún votante que no estuviera ya en el bloque formado por este partido y Vox.

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Sin embargo, no adelantan si esa estrategia del líder socialista en el cara a cara es la que mantendrá en el debate a cuatro previsto para el próximo jueves y en el que intervendrán Sánchez, Feijóo, y los candidatos de Vox, Santiago Abascal, y Frente Amplio, Ada Colau.

Ante la referencia que hizo Feijóo a las declaraciones de Carles Puigdemont sobre la supuesta "ambición" de Sánchez, las fuentes consideran lamentable ver utilizar al PP al expresident de la Generalitat como argumento de autoridad.

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En la misma línea que las fuentes de Moncloa, un miembro del ala socialista del Gobierno considera que Feijóo colocó en el debate "una piara" y en ese contexto, "o eres cerdo o no sales a jugar".

A su juicio, Feijóo fue "a matar" y delante de él hubo un presidente con propuestas. EFE