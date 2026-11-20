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Madrid, 20 nov (EFE).- Centenares de estudiantes españoles se han sumado a la convocatoria de huelga europea que pide fortalecer la educación pública, y destinar el gasto militar a más inversión en colegios, institutos, universidades o en sanidad y vivienda.

Bajo el lema 'Por la enseñanza pública, basta de represión, por nuestro futuro' y 'contra el fascismo, el militarismo y sus guerras', estudiantes de España, Francia, Alemania, Italia, Suiza o Grecia se manifiestan este viernes en las principales plazas y calles de sus ciudades. En España la huelga, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha movilizado a once autonomías.

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"La degradación de nuestros institutos y universidades públicas es cada día mayor, mientras la enseñanza privada se lleva miles de millones de euros en subvenciones", señala el manifiesto del Sindicato de Estudiantes que denuncia también las últimas cargas policiales contra docentes y ciudadanos.

Ante "la amenaza de la extrema derecha y su intención de acabar con las libertades democráticas", claman los estudiantes españoles que en Madrid han protagonizado una gran concentración en la Puerta del Sol con cánticos como "la lucha es el único camino".

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Bajo lemas; "la pública no se vende, se defiende" y pancartas que llaman a "empapelar de verde tu instituto", el portavoz del sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa ha pedido la movilización para la "defensa de un futuro digno para la juventud, para tener sanidad, vivienda, y apoyar la educación pública".

Esta tarde marcharán en una manifestación que saldrá a las 17:00 horas de Atocha.

En Barcelona, otros 250 estudiantes se han concentrado a mediodía en la plaza Urquinaona y han bajado por Via Laietana hasta la plaza Sant Jaume enarbolando pancartas con lemas como "Estudiantes antifascistas" y "Queremos una educación pública de calidad. Menos guerras y más libros".

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En otras ciudades como Valladolid, el portavoz del sindicato de Estudiantes, Eduardo Alonso, ha pedido que el 5 % del PIB que la OTAN aboga por destinar a gasto militar se dirija a Educación, Sanidad, vivienda o infraestructuras.

"Tomamos las calles porque muchas instituciones no nos quieren escuchar", ha explicado Alonso mientras Carolina Matoses, portavoz del Sindicat d'Estudiants de Valencia, ha lamentado que "llevamos meses esperando citas para que nos atiendan nuestros médicos, vivimos con frío en invierno y con calor en verano en una vivienda que cuesta 600 euros al mes por habitación, y nuestro dinero va al gasto militar".

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En la Alameda de Santiago de Compostela, en el Obelisco de A Coruña y en la Calle Príncipe de Vigo se congregaba otras decenas de estudiantes bajo pancartas con la frase: "Estudiantes antifascistas".

Pablo Martínez, del Sindicato de Estudiantes, ha denunciado que en España se hayan aprobado los presupuestos en gasto militar "más altos de la historia mientras los institutos se caen a trozos".

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Pero también Barcelona, Tarragona, Sevilla, Málaga, Granada, Zaragoza, Teruel, Santander, Gijón, Oviedo, Valencia, Castellón, Bilbao, San Sebastián o Murcia han sido protagonistas de estas reivindicaciones, a las que en su mayoría se ha sumado el Sindicato de Inquilinas.

En Europa, la más importante ha sido la de Italia, donde los estudiantes se han unido a la jornada de huelga general convocada por el mayor sindicato del país, CGIL, y otras centrales en protesta por la carestía de la vida y en contra de los presupuestos generales del Gobierno de Giorgia Meloni.

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En Milán alrededor de mil estudiantes se han congregado en Largo Cairoli para una marcha en la que también protestan contra el rearme y la militarización, además de pedir una mayor inversión en educación, sanidad y bienestar social.

Jóvenes de toda Suiza también han sido convocados este viernes y el fin de semana a huelgas y manifestaciones contra la austeridad y la militarización, siguiendo la estela del llamamiento en más de una veintena de países europeos bajo el lema 'Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras'.

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Las peticiones estudiantiles se producen el mismo día en que se publica un informe de la Unesco, Unicef y la OCDE que advierte de que la falta de inversión en educación y atención a la primera infancia tiene un coste equivalente al 3 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

Estos organismos defienden que la inversión debe comenzar desde los primeros años de vida y calcula que serían necesarios 141.000 millones de dólares adicionales de aquí a 2030 para garantizar que todos los niños del mundo reciban al menos un año de educación preescolar.EFE

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