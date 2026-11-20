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Alcalá de Henares (Madrid), 20 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demostró el jueves durante su cara a cara televisado con Pedro Sánchez que "no es buena persona".

Así se ha expresado el ministro antes de participar en un mitin en Alcalá de Henares (Madrid), y ha agregado que en el debate "se pudieron constatar dos formas de entender la política y la relación con la ciudadanía": la "seriedad" de Sánchez frente a "la involución y la mala educación" de Núñez Feijóo.

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"En algunas partes del debate, el señor Feijóo lo que demostró es que no es buena persona", ha subrayado.

Grande-Marlaska, que ocupa el quinto puesto en la lista socialista al Congreso por Madrid, ha reclamado votar al PSOE "si queremos seguir progresando, si queremos que el crecimiento económico vaya en correspondencia con la cohesión social, con la justicia social".

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Por último, el ministro ha señalado que "la educación y cultura forman parte de la esencia" de Alcalá de Henares, y ha apostillado: "Aquí debería venir mucha gente de la derecha y la extrema derecha, del PP y Vox, a ver si se contagian de eso". EFE

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(Foto)(Vídeo)