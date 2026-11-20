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Barcelona, 20 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta ayer de un hombre en un domicilio de Malgrat de Mar (Barcelona).

Sobre las cinco y media de la tarde de ayer, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que en el interior de un vivienda de esta localidad había un hombre herido grave, según informa la Policía de la Generalitat.

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Pese a las maniobras de reanimación realizadas por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la víctima finalmente acabó muriendo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del SEM.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de actuaciones, para esclarecer los hechos e identificar al autor del crimen. EFE

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