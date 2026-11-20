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Madrid, 20 nov (EFE).- Los programas electorales de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio (FA) admiten la importancia de la energía para el conjunto de la sociedad, desde los hogares a las industrias, y reconocen, en líneas generales, la necesidad de reducir la carga fiscal que soporta la luz en plena electrificación de la economía.

Sin embargo, la energía nuclear es la gran línea roja que diferencia las propuestas de los cuatro partidos, y es que mientras el bloque de la izquierda apuesta por mantener el calendario de cierre pactado por las empresas propietarias y Enresa en 2019, la derecha se decanta por ampliar la vida útil de estas centrales e impulsar un resurgir de esta tecnología como sucede en Europa.

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De ganar los comicios, el PP eliminará el calendario de cierre nuclear en España y tramitará, en sus primeros cien días de Gobierno, la extensión de la vida útil del parque con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En materia fiscal, los populares prevén la eliminación "de inmediato" del impuesto del 7 % a la producción eléctrica y una reducción de la carga que soporta el recibo de la luz. Mientras que, para los hogares más vulnerables, introducirán una Tarifa Social Única que "sustituirá y mejorará" a los actuales bonos eléctrico y térmico.

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En paralelo, darán luz verde a que quien se quede sin luz por un apagón -como el del 28 de abril de 2025- reciba una compensación automática. A nivel de infraestructuras, aseguran que mejorarán las conexiones con el resto de Europa y que actualizarán, en seis meses, las reglas del sistema nacional para evitar otro 'cero eléctrico'.

El programa del PSOE promete "energía renovable para una vida asequible, una industria competitiva y un país más seguro". Su planteamiento pasa por impulsar el despliegue de renovables para que estas tecnologías supongan el 81 % de la generación eléctrica en 2030.

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Además de seguir con el calendario de cierre nuclear, los socialistas abogan por reorientar la fiscalidad, reduciendo costes para las tecnologías limpias y por mantener las tarifas reguladas de electricidad (PVPC) y gas (TUR).

También por fomentar la electrificación, así como por aprobar una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles, extender el autoconsumo y acelerar el almacenamiento, la gestión de la demanda, el hidrógeno renovable y las interconexiones internacionales.

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Vox apuesta por "revolucionar" la política energética con una bajada "masiva" de los impuestos a la luz y el fin del tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas que introdujo el Gobierno del popular Mariano Rajoy en 2013 ante los problemas de déficit que presentaba el sistema.

Del mismo modo, entre sus líneas de actuación está "impedir la destrucción de la riqueza agrícola y el patrimonio natural para la instalación descontrolada de macro plantas de energías renovables".

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La formación se compromete a recuperar "urgentemente" el plan nuclear nacional y a promover "estudios urgentes" para instalar centrales en emplazamientos disponibles adyacentes a las actuales.

FA plantea gravar el queroseno de los vuelos nacionales, equiparar la fiscalidad del diésel a la de otros combustibles fósiles en el impuesto de hidrocarburos, eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica para la energía verde y gravar la especulación con proyectos renovables.

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Su programa incluye una revisión al alza del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y llegar a un 100 % de generación eléctrica renovable en 2040; cumplir con el calendario de cierre nuclear y revertir la prórroga para que las dos unidades de Almaraz cierren en 2027 y 2028; y sustituir los bonos sociales por una tarifa social de la energía con reconocimiento de oficio.

Más allá de incrementar la participación del Estado a través de Redeia y Enagás y de recuperar el gravamen a las grandes energéticas, promete crear una comercializadora pública de referencia que asumiría la gestión de la tarifa PVPC -hoy, en manos de las comercializadoras de referencia- y del bono social; y tres horas de luz gratis al día para todos los hogares.

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Los partidos coinciden, eso sí, en vincular el debate energético con la reindustrialización del país.

Aquí, el PP adelanta que, de alcanzar el Gobierno, declararán estratégicos de interés nacional los proyectos que creen, al menos, cien empleos. Estos tendrán una dirección única, tramitación prioritaria y su conexión eléctrica planificada en seis meses.

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El PSOE vuelve a marcarse como objetivo una nueva Ley de Industria que sustituya a la actual, de 1992, y apoyar a la industria limpia y las cadenas de valor estratégicas mediante la electrificación, las energías renovables, el almacenamiento energético y la modernización y ampliación de las redes eléctricas.

Vox formula un Plan Nacional de Reindustrialización enfocado a contrarrestar las deslocalizaciones, la competencia desleal, la pérdida de empleo industrial y la baja participación de la industria en el PIB.

En tanto que FA sugiere un refuerzo legal para la participación del Estado en el capital de empresas estratégicas, la recuperación de presencia pública en sectores clave y la titularidad pública de patentes, y la exigencia a las compañías que se benefician de ayudas públicas de compromisos vinculantes de inversión y permanencia. EFE