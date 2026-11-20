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Madrid, 20 nov (EFE).- La Asociación Española de Centros de Datos Spain DC ha anunciado que recurrirá judicialmente el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y solicitará su suspensión cautelar al considerar que la norma impone condiciones de imposible cumplimiento.

La patronal ha explicado en un comunicado que las condiciones impuestas en la práctica suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España y que ponen en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial.

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"Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación”, ha afirmado el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.

Asimismo, ha explicado que se sientes señalados "por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado. Pero lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España".

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La patronal ha denunciado en su comunicado que el Gobierno haya recurrido a cifras alarmistas y comparaciones engañosas para justificar su decisión, ya que señalan que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen ha utilizado a Irlanda como ejemplo de lo que podría ocurrir en España, ignorando que los centros de datos representan el 23 % del consumo eléctrico irlandés, frente al 5 % de Países Bajos y apenas el 0,8 % de España.

Esta respuesta llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos, con el que, según el Gobierno, los consumidores evitan tener que pagar 5.000 millones anuales más en la factura de la luz.

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Aagesen ha especificado que esta cifra sería anual y se correspondería a 4.000 millones de subida en el precio del mercado mayorista derivada de un mayor consumo de gas y otros 1.000 millones por el coste del mercado de capacidad, el mecanismo aprobado recientemente y que se conoce como "escudo antiapagones".

Sin embargo, Spain DC ha rechazado esta cifra "cuyo origen y metodología el Gobierno no ha explicado" y que contrasta con las estimaciones técnicas y los estudios independientes que esta asociación trasladó al propio Ministerio.

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También ha criticado que esta regulación obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias incompatibles con el funcionamiento continuo de infraestructuras críticas, todo ello pese a las reiteradas advertencias del sector y de organismos como la CNMC y sin que Aagesen se haya reunido ni una sola vez con esta asociación.

El Real Decreto fija que los centros de datos justifiquen el consumo de un 80 % de energía renovable con "correlación horaria", es decir, se computará hora a hora, hasta que las renovables representen más del 90 % del 'mix' eléctrico nacional.

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Asimismo, como ha explicado Aagesen este viernes, la norma cuenta con "un régimen transitorio" porque el Gobierno entiende que el cumplimiento de estos requisitos "requerían ciertas flexibilidades y, por lo tanto, han introducido un transitorio, que es opcional" y que, en el momento de posible tensión de la red "serían desconectados" porque "lo más importante es el interés general". EFE