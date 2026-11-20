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Madrid, 20 nov (EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha comprometido "rotundamente" a mantener el acuerdo de reparación a las víctimas de abusos sexuales firmado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo si hay un cambio de Ejecutivo tras las elecciones generales del 29N.

Lo ha hecho el secretario general y portavoz de la institución, César García Magán, en la rueda de prensa celebrada este viernes para dar cuenta de los trabajos en la 130 Asamblea Plenaria de los obispos españoles celebrada esta semana en Madrid, que ha coincidido de lleno con la campaña electoral del 29N.

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"La Iglesia se compromete absolutamente y rotundamente a seguir adelante con ese compromiso que se firmó con el Defensor del Pueblo y con el Gobierno independientemente de las elecciones", ha respondido el obispo auxiliar de Toledo al ser preguntado por la posibilidad de que un nuevo Gobierno frene el acuerdo firmado con el actual Ejecutivo.

El portavoz ha recordado que el acuerdo está vigente hasta abril de 2027, con la posibilidad de prorrogarlo un año, una opción que es "bidireccional".

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También se ha pronunciado sobre la petición del decano del Tribunal de la Rota, Carlos Morán, para reformar el Código de Derecho Canónico de manera que las víctimas participen en los procesos judiciales. "Suscribo de cabo a rabo el cien por cien de la petición", ha subrayado. EFE