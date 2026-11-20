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Andrea Gallego Rodríguez

Madrid, 20 nov (EFE).- El Museo del Prado ha presentado este viernes una exposición al pintor Hans Baldung Grien (1484/1485-1545), una de las figuras centrales del Renacimiento alemán, que contiene piezas entre los erótico y lo macabro a través de una compleja reflexión sobre la belleza, la muerte y el paso del tiempo.

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Esta pequeña exposición está compuesta por quince obras -pinturas, dibujos, estampas, esculturas y otras piezas sobre papel- de un arte con un componente erótico e innovador por su gran formato, el caso de algunas de las piezas, explica la comisaria de la muestra y jefa de Pintura Flamenca del Museo del Prado, Christine Seidel, en declaraciones a los medios, entre el que se encontraba EFE.

La muestra propone un recorrido que gira en torno a tres aspectos: la pervivencia del legado del artista alemán Alberto Durero -del que Baldung fue discípulo y su colaborador más destacado- y el estudio de la naturaleza; la representación de las edades de la vida y la transformación del cuerpo humano, y la confrontación entre juventud, belleza y muerte.

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Seidel asegura que es "una gran oportunidad para entender al artista mejor": "Baldung es un maestro de la mirada que nos engaña que puede ser frívolo, lascivo, muy intenso, (pero) él siempre necesita de nosotros que nos enfrentamos a sus obras".

La pieza central está compuesta de dos tablas, que pertenecen a la colección del Prado y que han sido recientemente restauradas: 'La Armonía' (¿Las Tres Gracias?) y 'Las Edades y la Muerte'.

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Se trata de dos obras, realizadas antes de 1545 y pertenecientes a la producción tardía del artista, que representan una compleja reflexión sobre la belleza, el paso del tiempo y la muerte.

Además, es también un diálogo visual y conceptual: mientras que en uno se muestra un paisaje de verano en el que no hay ningún envejecimiento, en el otro cuadro hay una mujer que mira directamente al espectador con lágrimas en su rostro, que representa el estado humano que -por su vida terrenal- va a acabar con la muerte, explica Seidel.

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Ambas piezas contienen ciertos elementos simbólicos. En el segundo cuadro, la comisaria destaca un crucifijo en un sol de invierno, así como un árbol muerto, que alude al significado cristiano de que "la salvación se encuentra bajo de la cruz de Cristo".

También contiene una la lanza rota -instrumento de la muerte-, que indica que el muerto ha perdido su poder en un cierto sentido, y apunta a una flor de azafrán que asoma entre el hielo del suelo.

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Toda esta simbología hace referencia al ciclo de la vida y muerte, que se rompe gracias en la fe en Jesucristo.

A través de las diferencias cromáticas -recuperadas con la restauración-, se muestra los tonos rojizos que se vuelven progresivamente más oscuros, con lo que representa la transformación del cuerpo en función de la edad.

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Entre las obras de la muestra se encuentra 'Las siete edades de la mujer', un préstamo del Museum der bildenden Künste de Leipzig o 'La Muerte' (Memento mori), de la Catedral de Salamanca.

En cuanto al primer cuadro, se representa distintas edades por las que pasa una mujer, sin caer en la historiografía en la que se ve una anciana con una connotación negativa, reflexiona la comisaria.

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"Es una visión muy psicologizada del destino de esa joven mujer y (en la que) ella tampoco es una es una bruja, no es una no es una figuración grotesca, sino una plasmación muy estudiada y muy sensible", añade.

'La muerte', una escultura de madera elaborada por un artista español desconocido, tiene un sapo colocado encima de sus genitales como indicación de que "el sexo femenino es el origen del pecado", indica Seidel.

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La exposición, que estará abierta hasta el siete de marzo de 2027, también alberga otras obras como 'Las tres Edades de la mujer y la Muerte', del Musée des Beaux-Arts de Rennes, o 'Adán y Eva', del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. EFE

(foto) (vídeo)